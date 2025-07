El ex senador nacional Marcelo López Arias defendió el rol del gobernador Gustavo Sáenz en su relación con el gobierno nacional, al destacar que “tiene que ser el gobernador de la provincia que nos representa a todos los salteños”. En El Acople, dejó en claro que el diálogo con Nación no convierte al mandatario en oficialista, sino en un gestor.

“Eso no se lo puede criticar. Él tiene que ejercer su poder para ir, discutir, conseguir cosas para hacer”, afirmó, aunque advirtió que las obras logradas hasta ahora en materia de rutas “no solucionan la vía troncal que necesitamos para llegar a los puertos”. Según explicó, el problema del transporte deja fuera de competencia a muchos productos salteños.

En un plano político, llamó a construir un gran frente opositor que incluya al peronismo y a otras fuerzas. “Estamos conversando con gente de todo el país. El peronismo tiene que replicar, y no con peleas personales”, afirmó. “No quiero pelearme con Milei. No me gusta, pero esto no tiene que ser una pelea personal ni para voltearlo”.

En ese sentido, López Arias insistió en marcar diferencias en políticas y economía, sobre todo en áreas sensibles como obra pública. “Donde ellos hacen alguna burrada como esta de Vialidad, nosotros salir al frente para defender y llevarlo al Congreso”, señaló con énfasis.

Por último, cuestionó la visión del presidente sobre la infraestructura federal. “La visión que tiene de la obra pública Milei es la de alguien que nunca ha salido de la Capital Federal”, dijo, subrayando la importancia del transporte para provincias alejadas como Salta.