Campo salteño: “Volvemos a foja cero con las retenciones”

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, cuestionó en Aries el regreso del esquema previo de retenciones a las exportaciones de soja, girasol, maíz y sorgo, tras el vencimiento de la reducción temporal aplicada por el Gobierno nacional. “Nosotros venimos ya de larga data con el tema de las retenciones. En este caso, la baja temporaria no pudimos alcanzarla exactamente porque nuestra cosecha fuerte empieza ahora en julio y agosto”, explicó.

Figueroa detalló que la Sociedad Rural Salteña, junto a sus pares de Jujuy y Tucumán, gestionó sin éxito una extensión del beneficio ante el Ministerio de Economía. “Hicimos las presentaciones pertinentes, pero no tuvimos mucha repercusión. El Gobierno de la provincia se hizo eco, el vicegobernador Antonio Marocco también planteó el tema en Buenos Aires”, agregó, lamentando que “hoy es el último día y volvemos de nuevo a foja cero”.

Según explicó, la carga tributaria desalienta la inversión productiva. “El año pasado, los productores salteños aportamos $174 millones en concepto de retenciones, un impuesto que no es coparticipable”, afirmó. “Imaginate que ahora volvemos a tener 33% en la soja. Un socio que tiene el 33% y no arriesga, no mira el clima ni las plagas”, se quejó.

Figueroa remarcó que mientras países vecinos avanzan con reglas claras, en Argentina el productor “está viendo si cambia la cubierta del tractor o no”. A la carga impositiva se suma la desventaja logística. Alejados del puerto, el valor del flete los termina por afectar, indicó.

El titular de la Rural reconoció que el Gobierno nacional “está tratando de ordenar la macroeconomía” pero advirtió que con “medidas parche de toda la vida no vamos a salir adelante”. Según dijo, aplicar un beneficio y luego revertirlo “es como el juego de la oca, que avanza y después retrocede cinco casilleros”.