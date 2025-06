El Cholo Simeone explotó contra el arbitraje del Mundial de Clubes tras la eliminación del Atlético Madrid

El Atlético Madrid se vuelve del Mundial de Clubes con las manos vacías, pese a haber vencido al Botafogo.El resultado no fue suficiente y el conjunto Colchonero quedó eliminado por la diferencia de gol entre ambos y el PSG (quien terminó líder de la zona).

Pero más allá del mal juego y los malos resultados del Aleti, el entrenador Diego Pablo Simeone descargó su bronca contra el arbitraje del certamen.

"En el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Tuvimos el penal ese que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue y nada, mas de lo mismo. Tranquilidad, nosotros tenemos más que claro lo que tenemos que mejorar y todo esto nos ayuda para poder hacerlo", expresó el técnico.

Luego, el Cholo comentó que no se quedará con la jugada en la que el juez desestimó el penal or falta ofensiva de Alexander Sorlothy congratuló al rival: "No me voy a detener en ese episodio, sino que felicitar al rival, que trabajo muy bien, con honestidad, trabajo, y valentía. Defendió como hay que defender y cuando uno defiende bien y después ataca bien, está claro que tiene mas posibilidades de ganar".

Después, en la rueda de prensa post partido, hizo autocrítica sobre la actuación del Rojiblanco: "No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tenés contundencia ofensiva ni defensiva, te vas. No pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba. No era nuestro objetivo, que era seguir y no pudimos lograrlo. Competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil".

El Atlético finalizó el grupo B con los mismos 6 puntos que PSG y Botafogo, campeones de la Champions League y la Copa Libertadores respectivamente, pero el segundo criterio de desempate que determinó la FIFA para este tipo de competencia, dejó al Colchonero fuera del torneo por lo que, de esta manera, el conjunto madrileño terminó la temporada sin títulos.

“Estoy orgulloso del trabajo que hicieron los chicos, dimos absolutamente todo lo que teníamos. Ganamos dos partidos de tres y tristemente nos quedamos afuera”, acotó el Cholo en su análisis final.

Con información de Crónica