River y Libertad, frente a frente

Los de Nuñez enfrentarán al 'Gumarelo' en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ostenta un saldo ampliamente favorable frente a clubes de Paraguay en el certamen continental, con victorias emblemáticas y series decisivas que marcaron su historia internacional.

River se prepara para un nuevo capítulo en su rica historia internacional, cuando enfrente a Libertad por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025.

Más allá de la expectativa por el presente, el duelo revive una larga tradición de choques ante equipos paraguayos, un terreno en el que el ‘Millonario’ ha sabido imponerse con autoridad a lo largo de las décadas.