El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
El Albo quiere seguir aferrado a la ilusión de la clasificación
Gimnasia y Tiro en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro se jugará desde las 22 en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.Deportes15/08/2025
El equipo dirigido por Fernando Quiroz llega a este compromiso luego de igualar 0-0 con Los Andes en condición de local.
El Albo se mantiene séptimo con 37 unidades, en zona de clasificación al Reducido y con un punto más que Maipú aunque acumula dos partidos sin ganar con un empate y una derrota.
El historial entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta
Han disputado ocho encuentros con tres victorias del Deportivo Maipú, dos triunfos de Gimnasia y Tiro y tres empates. Fueron uno en la Primera Nacional, cinco partidos en el Federal A y dos en el Argentino B.
El último partido lo ganó Deportivo Maipú por la 10ma fecha, en condición de local y Marcelo Eggel marcó el gol.
Probables formaciones:
Gimnasia y Tiro:Federico Abadía; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz.
Deportivo Maipú; Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Bonacci. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Gimnasia y Tiro
