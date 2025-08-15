El Albo quiere seguir aferrado a la ilusión de la clasificación

Gimnasia y Tiro en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro se jugará desde las 22 en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.

Deportes15/08/2025

GxXMKUWXEAEBbe6?format=jpg&name=large

El equipo dirigido por Fernando Quiroz llega a este compromiso luego de igualar 0-0 con Los Andes en condición de local.

El Albo se mantiene séptimo con 37 unidades, en zona de clasificación al Reducido y con un punto más que Maipú aunque acumula dos partidos sin ganar con un empate y una derrota.

El historial entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta
Han disputado ocho encuentros con tres victorias del Deportivo Maipú, dos triunfos de Gimnasia y Tiro y tres empates. Fueron uno en la Primera Nacional, cinco partidos en el Federal A y dos en el Argentino B.

El último partido lo ganó Deportivo Maipú por la 10ma fecha, en condición de local y Marcelo Eggel marcó el gol.

Probables formaciones:

Gimnasia y Tiro:Federico Abadía; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz.

Deportivo Maipú; Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Gimnasia y Tiro

Te puede interesar
1754254912293

El cuervo jugara finalmente en Mataderos

Deportes15/08/2025

El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL

360

En un partidazo, Newell's le ganó a Atlético Tucumán en Salta

Deportes14/08/2025

La "Lepra" derrotó al 'Decano' tucumano por 3 a 2 en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa dómestica. Miguel Brizuela y Coronel marcaron los goles para los dirigidos por Pusineri, mientras que Lollo, Maroni y González los tantos del conjunto rosarino. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.

720

River y Libertad, frente a frente

Deportes14/08/2025

Este jueves desde las 21.30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el brasileño Wilton Sampaio.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail