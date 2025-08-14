En un partidazo, Newell's le ganó a Atlético Tucumán en Salta

Newell´s Old Boys de Rosario le ganó 3-2 a Atlético Tucumán, en Salta, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina donde enfrentará a Belgrano de Córdoba.

En el estadio Padre Martearena de Salta, la ´Lepra´ llegaba a esta instancia tras eliminar a Defensa y Justicia mientras que el ´Decano´ venía de dar el golpe al vencer a Boca Juniors en Santiago del Estero.