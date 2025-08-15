El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo Horizonte

"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.

Deportes15/08/2025

720

A raíz de los incidentes entre la policía brasileña y los simpatizantes de Godoy Cruz en el Arena MRV de Minas Gerais, en el marco del partido de Copa Sudamericana entre el “Tomba” y Atlético Mineiro, el club mendocino emitió un comunicado en repudio de lo ocurrido.

“El Club Godoy Cruz reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia. Desde nuestra institución, en consonancia con los principios promovidos por la CONMEBOL, decimos NO a la violencia y Sĺ a la pasión que nos une”, informó el cuadro cuyano, en primera instancia.

“Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario”, agregó, al mismo tiempo.

Te puede interesar
1754254912293

El cuervo jugara finalmente en Mataderos

Deportes15/08/2025

El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL

GxXMKUWXEAEBbe6?format=jpg&name=large

El Albo quiere seguir aferrado a la ilusión de la clasificación

Deportes15/08/2025

Gimnasia y Tiro en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro se jugará desde las 22 en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.

360

En un partidazo, Newell's le ganó a Atlético Tucumán en Salta

Deportes14/08/2025

La "Lepra" derrotó al 'Decano' tucumano por 3 a 2 en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa dómestica. Miguel Brizuela y Coronel marcaron los goles para los dirigidos por Pusineri, mientras que Lollo, Maroni y González los tantos del conjunto rosarino. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.

720

River y Libertad, frente a frente

Deportes14/08/2025

Este jueves desde las 21.30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el brasileño Wilton Sampaio.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail