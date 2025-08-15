El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo Horizonte

A raíz de los incidentes entre la policía brasileña y los simpatizantes de Godoy Cruz en el Arena MRV de Minas Gerais, en el marco del partido de Copa Sudamericana entre el “Tomba” y Atlético Mineiro, el club mendocino emitió un comunicado en repudio de lo ocurrido.

“El Club Godoy Cruz reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia. Desde nuestra institución, en consonancia con los principios promovidos por la CONMEBOL, decimos NO a la violencia y Sĺ a la pasión que nos une”, informó el cuadro cuyano, en primera instancia.

“Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario”, agregó, al mismo tiempo.