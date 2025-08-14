61 demorados en el partido Atlético de Tucumán vs Newll's que se jugó en el Martearena

La "Lepra" derrotó al 'Decano' tucumano por 3 a 2 en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa dómestica. Miguel Brizuela y Coronel marcaron los goles para los dirigidos por Pusineri, mientras que Lollo, Maroni y González los tantos del conjunto rosarino. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.
El partido por Copa Argentina se jugó con las hinchadas de ambos equipos. En el operativo de seguridad participaron más de 500 policías.Deportes14/08/2025
La Policía de Salta brindó la cobertura de seguridad integral por el partido entre el Club Atlético Tucumán y Club Atlético Newell’s Old Boys de la provincia de Santa Fe que se realizó anoche en el estadio Padre Ernesto Martearena en el marco de la Copa Argentina con la presencia de más de 8 mil personas. El evento deportivo contó con público de ambos clubes.
Más de 500 efectivos de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 3, 7, 10 y 13 participaron en las distintas instancias de la cobertura de seguridad desde el acompañamiento de los simpatizantes de los clubes desde el ingreso a la provincia hasta el estadio, el dispositivo de seguridad en el estadio y hasta la finalización con la desconcentración de personas y el retorno de las hinchadas a su lugar de origen.
En ese marco, se demoraron a 61 personas, 14 por droga, 46 por contravenciones y 1 con requerimiento judicial. No se registraron inconvenientes de relevancia.
Cabe destacar que el dispositivo de seguridad fue elaborado por el Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta.
Este jueves desde las 21.30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el brasileño Wilton Sampaio.
En el día del cumpleaños número 18 del futbolista de Azul, el "Merengue" realiza la presentación oficial del ex River ante el público y los medios.
El día que el ex River cumple 18 años, el "Merengue" hará el acto y la firma del contrato desde las 8 a.m. (hora argentina). Hace 12 días que el nacido en Azul se encuentra en España y trabaja de manera individual.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.