61 demorados en el partido Atlético de Tucumán vs Newll's que se jugó en el Martearena

El partido por Copa Argentina se jugó con las hinchadas de ambos equipos. En el operativo de seguridad participaron más de 500 policías.

Deportes14/08/2025

WhatsApp-Image-2025-08-14-at-10.44.03-AM-1-1024x576

La Policía de Salta brindó la cobertura de seguridad integral por el partido entre el Club Atlético Tucumán y Club Atlético Newell’s Old Boys de la provincia de Santa Fe que se realizó anoche en el estadio Padre Ernesto Martearena en el marco de la Copa Argentina con la presencia de más de 8 mil personas. El evento deportivo contó con público de ambos clubes.

Más de 500 efectivos de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 3, 7, 10 y 13 participaron en las distintas instancias de la cobertura de seguridad desde el acompañamiento de los simpatizantes de los clubes desde el ingreso a la provincia hasta el estadio, el dispositivo de seguridad en el estadio y hasta la finalización con la desconcentración de personas y el retorno de las hinchadas a su lugar de origen.

En ese marco, se demoraron a 61 personas, 14 por droga, 46 por contravenciones y 1 con requerimiento judicial. No se registraron inconvenientes de relevancia.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad fue elaborado por el Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta.

