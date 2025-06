El Mundial de Clubes entra en su etapa más decisiva: desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de junio se disputará la tercera y última fecha de la fase de grupos, que definirá a los 16 clasificados a los octavos de final.

Tras una segunda jornada repleta de sorpresas, duelos emocionantes y resultados inesperados, esta nueva fecha promete ser una verdadera prueba de fuego para los grandes candidatos para los playoffs rumbo al titulo.

Con horario argentino, así se jugara la tercera fecha del Mundial de clubes :

Lunes 23 de junio

16:00 – Seattle Sounders vs. PSG

16:00 – Atlético Madrid vs. Botafogo

22:00 – Porto vs. Al Ahly SC

22:00 – Inter Miami vs. Palmeiras

Martes 24 de junio

16:00 – Benfica vs. Bayern Múnich

16:00 – Auckland City vs. Boca Juniors

22:00 – Espérance ST vs. Chelsea

22:00 – Los Angeles FC vs. Flamengo

Miércoles 25 de junio

16:00 – Mamelodi Sundowns vs. Fluminense

16:00 – Borussia Dortmund vs. Ulsan Hyundai

22:00 – Inter de Milán vs. River Plate

22:00 – Urawa Red Diamonds vs. Monterrey

Jueves 26 de junio

16:00 – Juventus vs. Manchester City

16:00 – Wydad AC vs. Al Ain

22:00 – Al Hilal vs. Pachuca

22:00 – Red Bull Salzburgo vs. Real Madrid