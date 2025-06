Marcos Rojo discutió con Russo y su salida de Boca es inminente

El día después de la dura derrota frente al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes no fue uno más en Boca Juniors. Mientras el plantel retomaba los entrenamientos con la mirada puesta en el duelo decisivo ante Auckland City, una situación interna sacudió la calma: Marcos Rojo protagonizó una fuerte discusión con el entrenador Miguel Ángel Russo y su futuro en el club quedó prácticamente sentenciado.

Marcos Rojo y su fin de ciclo en Boca

El zaguero central de 35 años llegó al entrenamiento matutino y manifestó una molestia muscular, pese a no haber sumado minutos en el partido contra el conjunto alemán. El gesto cayó muy mal dentro del cuerpo técnico, sobre todo en comparación con figuras como Edinson Cavani o Sergio “Chiquito” Romero, quienes arrastran dolencias físicas pero igual se entrenan con normalidad.

Durante el encuentro con Bayern, Rojo apenas realizó parte del calentamiento y ni siquiera integró el banco. Sin embargo, fue amonestado por protestar desde el sector técnico, un hecho insólito que podría impactar negativamente en el criterio de fair play si Boca empata en puntos con otro equipo.

Este no es el primer episodio que genera cortocircuitos con el defensor. En la previa de la semifinal de Copa de la Liga frente a Independiente, Rojo faltó a una práctica por un cuadro febril y fue desplazado por el entonces interino Mariano Herrón, hecho que ya había molestado al Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

Desde la llegada de Russo, el ex jugador del Manchester United perdió terreno: no fue considerado para los partidos ante Benfica ni ante Bayern. En cambio, el entrenador apostó primero por Ayrton Costa —quien se sumó sobre la hora por un problema de visado— y luego por el juvenil Lautaro Di Lollo, que no jugaba en Primera desde el superclásico de abril. Para el próximo partido, con Costa en duda por lesión, el apuntado para ocupar el puesto es Mateo Pellegrino, refuerzo reciente que lleva menos de dos semanas con el plantel.

Rojo llegó a Boca en 2021 con el cartel de refuerzo estrella, tras su paso por el fútbol europeo y dos Mundiales con la Selección Argentina. Fue capitán, titular indiscutido y ganó cuatro títulos con la camiseta azul y oro. Sin embargo, las lesiones, las suspensiones y los actos de indisciplina fueron afectando su continuidad.

Aunque su contrato vence en diciembre de 2025, todo indica que su etapa en el club está llegando a su fin. Boca ya evalúa una rescisión anticipada o una transferencia.

Con información de 442