Gauffin renunció al PRO para crear un nuevo partido provincial

El diputado provincial José Gauffin anunció este jueves su renuncia al PRO, tras conocer la decisión del Consejo Nacional del partido de prorrogar por otro año la intervención del PRO en Salta, una medida que, según afirmó por Aries, “llevará a completar cinco años y medio sin conducción local”.

“Un partido intervenido de forma permanente no puede construir un proyecto político serio para la provincia”, declaró Gauffin, y aseguró que la decisión de la conducción nacional “ignora la vocación de muchos dirigentes de trabajar por Salta”.

El legislador apuntó contra el rumbo que tomó el partido desde la segunda intervención, al calificarla como “mala” y “expulsiva de la dirigencia”, en contraste con la primera etapa que describió como “laboriosa y con visión provincial”.

Gauffin negó rotundamente que su salida sea para acercarse a La Libertad Avanza o al gobierno provincial de Gustavo Sáenz. “Para nada. Esta es una decisión para construir un espacio provincial que mire a Salta, que no esté atado ni a la estructura de poder local ni a la dinámica nacional del PRO”, aclaró.

En ese sentido, reveló que trabaja junto a otros referentes en la conformación de un nuevo partido: “Somos muchos los que compartimos la mirada de que Salta necesita mejorar su calidad institucional y representación política. No todos están en la política, pero sí tienen compromiso”.

A nivel nacional, Gauffin sostuvo su apoyo a Javier Milei “en la lucha contra la inflación y la corrupción”, aunque advirtió que al gobierno le “falta sensibilidad social y una mirada republicana más clara”. Consideró que el PRO aún debe cumplir un rol de “contención republicana” frente a los excesos del Ejecutivo nacional: “En ese sentido, Macri tendrá un rol más protagónico en este gobierno que en el suyo”.

Respecto al gobierno provincial, el diputado fue enfático: “Salta tiene enormes carencias institucionales. Falta transparencia, control, hay presión sobre la Justicia y una representación legislativa muy débil. No me sumé antes al oficialismo y no lo haré ahora”.

Para cerrar, reafirmó su convicción de impulsar una alternativa salteña con autonomía: “Vamos a construir algo desde y para la provincia. No podemos seguir siendo satélites de las decisiones de Buenos Aires ni de una estructura de poder que gobierna hace años sin resolver los problemas de fondo”.