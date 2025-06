Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara el martes firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos a Cristina Kirchner, el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presentó el pedido para que le sea otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria.

Tras conocerse el fallo del máximo tribunal del país, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó inmediata la ejecución de la pena y la detención de la dos veces presidenta de la Nación.



En caso de que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria, Cristina no tendrá permitido salir de la casa -como si estuviera en una prisión-, aunque no tendrá restricciones en las visitas que podrá recibir. En un principio, tampoco existiría un horario determinado para quien desee ir a verla. Y hasta se les permitiría dormir en el lugar que solicite para transcurrir la pena.

Es decir, la expresidenta “va a poder recibir a quien quiera y en principio en el horario que quiera, hasta inclusive podría dormir gente ahí sin problema". "No hay restricciones salvo que el tribunal expresamente las imponga como regla de conducta que lo podrían eventualmente hacer. Nunca vi que lo hicieran, pero podrían hacerlo", explicó Beraldi.

Sin embargo, existe la posibilidad que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le niegue el beneficio, ya que “tienen que ver los causales que invoca”. “La prisión domiciliaria en realidad es para el que tiene alguna afección física, una enfermedad o lo que fuese que se compruebe que no tiene tratamiento en el servicio penitenciario”, aclaró el abogado.

Finalmente, explicó que el procedimiento estándar indica que Cristina Kirchner deberá llevar tobillera electrónica, aunque podría negociar no tenerla y, en cambio, tener seguridad en las inmediaciones de su domicilio.

Para pedir la prisión domiciliaria, Beraldi advirtió que se trata de un tema de seguridad y recordó que la exmandataria fue víctima de un intento de magnicidio en septiembre de 2022. Por otra parte, aseguró que, al haber sido funcionaria de tal alto rango, necesita estar aislada de otros presos o condenados.

Para la domiciliaria, Cristina Kirchner dio la dirección donde vive ahora, en la calle San José al 1100, en San Telmo. Se trata de la casa de su hija Florencia. Allí se instaló la vigilia de militantes el martes, luego de que se conociera la decisión del máximo tribunal.

Con información de MinutoUno