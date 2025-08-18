Cuadernos: Gendarmería no pudo confirmar que los haya escrito Centeno

El peritaje caligráfico de la Gendarmería Nacional a los “cuadernos de la corrupción” no logró determinar fehacientemente que los haya escrito en su totalidad el chofer Oscar Centeno, indicaron fuentes judiciales. El estudio había sido solicitado por el Tribunal Oral Federal N° 7, que ultima los detalles para realizar el juicio oral y público que tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Si bien se identifica la personalidad gráfica de Centeno en los manuscritos, no ofrecen la cantidad y calidad de características para permitir la determinación de su autoría. La dificultad para la identificación tienen que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen en los escritos agregados, sobreescritos, etc., donde el impulso neuromotor es controlado por la voluntad”, concluyó el informe pericial.

Además, los expertos determinaron que, en general, existía correspondencia entre los cuadernos originales (identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8) y sus respectivas copias digitales, aunque se notaron algunas excepciones en el desarrollo del estudio. Se explicó que, si bien las imágenes digitales de alta calidad permitieron la observación de elementos formales de la escritura, no fue posible examinar aspectos “vivos” como la presión, velocidad o ritmo, lo que limitó la conclusión sobre la autenticidad categórica de las imágenes.

