El Tribunal Oral Federal rechazó recursos de la fiscalía y de la defensa de uno de los acusados. Serán juzgados cuatro exjefes de la Armada por la tragedia que dejó 44 muertos.
Cuadernos: Gendarmería no pudo confirmar que los haya escrito Centeno
El análisis caligráfico había sido ordenado por el Tribunal Oral Federal N° 7, que llevará adelante el juicio. Identificaron la “personalidad gráfica” del conductor, pero no se pudo determinar que sean de su autoría.Judiciales18/08/2025
El peritaje caligráfico de la Gendarmería Nacional a los “cuadernos de la corrupción” no logró determinar fehacientemente que los haya escrito en su totalidad el chofer Oscar Centeno, indicaron fuentes judiciales. El estudio había sido solicitado por el Tribunal Oral Federal N° 7, que ultima los detalles para realizar el juicio oral y público que tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Si bien se identifica la personalidad gráfica de Centeno en los manuscritos, no ofrecen la cantidad y calidad de características para permitir la determinación de su autoría. La dificultad para la identificación tienen que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen en los escritos agregados, sobreescritos, etc., donde el impulso neuromotor es controlado por la voluntad”, concluyó el informe pericial.
Además, los expertos determinaron que, en general, existía correspondencia entre los cuadernos originales (identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8) y sus respectivas copias digitales, aunque se notaron algunas excepciones en el desarrollo del estudio. Se explicó que, si bien las imágenes digitales de alta calidad permitieron la observación de elementos formales de la escritura, no fue posible examinar aspectos “vivos” como la presión, velocidad o ritmo, lo que limitó la conclusión sobre la autenticidad categórica de las imágenes.
Fallo judicial muestra la importancia de declarar el uso del vehículo al contratar el seguro
Un fallo judicial en General Roca, Río Negro, despertó el interés del abogado Napoleón Gambetta, quien en su columna en Aries, explicó el caso de un conductor que no obtuvo respuesta de su seguro tras un siniestro vial.
