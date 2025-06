Kudelka, tras el subcampeonato: "No coronamos, pero sí triunfamos"

El entrenador de Huracán, Frank Darío Kudelka, se hizo presente en la conferencia de prensa con la medalla de subcampeón y, destacó que aunque su equipo no logró coronar en el Torneo Apertura 2025, igualmente “triunfaron”.

“Vengo con esta medalla porque le doy valor a mi equipo por llegar hasta acá. Hoy no coronamos pero sí triunfamos. Tengo mucha tristeza, porque no poder coronar con Huracán es una cruz que tengo”, reflejó Kudelka.

En la misma línea, agregó: "Creo que yo vengo con esta medalla porque sabe el agradecimiento que tengo de haber llegado hasta acá y el valor que le doy a mi equipo por haber llegado hasta acá”.

Posteriormente, Kudelka decidió profundizar en su idea: “Lo que pasa es que quiero separar lo que es coronar con triunfar: hoy nosotros no coronamos, pero sí triunfamos. Indudablemente que para los demás lo verán de otra manera, seguramente en su gran mayoría”.

“De mi parte y con mucho orgullo digo que el no coronar a mí no me va a echar por tierra todo lo que estos chicos están haciendo en este semestre”, sentenció.

Kudelka, un subcampeón a mucha honra: el momento en el que besa la medalla de segundo puesto

El entrenador de Huracán, Frank Darío Kudelka, dio la nota en la final del Torneo Apertura 2025, ya que tras la derrota de su equipo, tuvo un accionar destacado en la premiación.

El director técnico de “Globo” pasó a recibir la medalla de plata, tras caer por 1-0, y tuvo un accionar a pura honra, ya que ante el público presente y sus dirigidos, tomó la medalla y la besó.

De esta manera, Kudelka se quedó en las puertas de la gloría máxima, ya que no pudo conquistar su primer título como entrenador en Primera División. Cabe recordar que en su carrera, cosechó cuatro trofeos en el ascenso.

