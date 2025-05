En Aries, el diputado provincial e integrante de La Comisión de Salud de la Cámara baja, Bernardo Biella hizo foco en la necesidad de reforzar los controles de calidad sobre los medicamentos que se entregan a los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). “Hay genéricos buenos, pero también hay muchos que no cumplen con los estándares necesarios”, sostuvo en el marco del Proyecto de Ley enviado por Ejecutivo provincial para que Salta adhiera al artículo 2° de la Ley Nacional N° 25.649, modificado por el DNU 70/23.

La iniciativa promueve la prescripción obligatoria de medicamentos mediante su nombre genérico y dispone que el IPS reconozca únicamente aquellos recetados bajo esta modalidad.

Biella graficó la situación con una comparación coloquial: “No es lo mismo el Fernet Imperio que el Fernet Branca; ambos son Fernet, pero la calidad no es la misma. Lo mismo pasa con los medicamentos”. El legislador alertó que muchas veces los tratamientos no surten el efecto esperado porque los productos no tienen la concentración adecuada del principio activo.

“La diferencia es clara: uno toma un calmante genérico y calma por una o dos horas, mientras que uno ético dura ocho o diez. Con un antibiótico, esa diferencia puede ser letal”, advirtió. Por ello, pidió al IPS garantizar que los medicamentos provistos cumplan con rigurosos controles de laboratorio.

Además, Biella pidió un mayor control interno y externo del gasto en la obra social provincial. “El medicamento debe ser para el paciente, no para un primo o un amigo. Se necesita más transparencia y auditoría”, afirmó.

Por último, expresó su confianza en que la intervención actual del IPS sirva para mejorar el sistema y avanzar hacia una obra social autosustentable, con prestaciones de calidad para todos los afiliados.