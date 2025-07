El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, y también titular de la Cámara Gastronómica, Hernán Szkrohal, advirtió este sábado por una caída del 30% en las reservas en la ciudad balnearia para las vacaciones de invierno y planteó el difícil panorama que atraviesa el sector. "Uno no no ve una proyección en los próximos meses a mejorar”, aventuró.



“Hasta el miércoles estábamos rondando el 20% y en lo que fue jueves y viernes, la última medición hecha por la asociación hotelera gastronómica, fue de un 30% para este fin de semana”, describió en un primer momento Szkrohal al explicar también un cambio en la dinámica de los argentinos a la hora de tomarse un descanso.



"Todo se circunscribe a 4 o 5 días solamente. Notamos que hay muchas consultas a partir del jueves de la semana próxima, que sería el pico hasta el martes. Ahí creemos que el número de reservas tendría que subir", sumó.

En relación a los datos comparados con el invierno pasado, el vicepresidente de AEHG detalló: “En lo que tiene que ver con el nivel de reservas de hoteleras estamos 30% abajo".

Además, comparado con los meses previos de abril, mayo y junio "en la gastronomía se nos ha desplomado el consumo alrededor de un 30%, que consideramos una característica a nivel nacional, no solo un fenómeno de Mar del Plata”.

“Esto genera un fenómeno muy preocupante en todo el sector ya que el año 2024 no es que fue positivo y esta caída en 2025 agrava la situación por el contexto que se está dando: fines de semana largo con pocos visitantes y muchos viajes al exterior”, lamentó en una entrevista por Radio Mitre.

El reclamo de medidas urgentes y la vuelta de los fines de semana largos

“Nosotros lo que estamos planteando es medidas urgentes por lo menos en lo que tiene que ver con paliativos respecto a lo que es la parte fiscal, de tener planes más largos y con tasa de interés más bajo. Son cosas que podrían ayudar en este momento y permitir que muchos comercios que se han endeudado sacando préstamos para cubrir gastos corrientes no tengan que cerrar sus puertas”, explicó en un primer punto Hernán Szkroha.

En este marco, recordó las políticas implementados en años anteriores que incentivaban el turismo local y era de gran ayuda para el sector. "Necesitamos que un fin de semana por mes se vea que el feriado o día no laborable no es algo como que la gente no va a trabajar sino que el turismo es una industria y tener fines de semana organizados es muy importante”

"La verdad que es muy preocupante, este año vamos a perder el 12 de octubre”, concluyó.

Con información de C5N