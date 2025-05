En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el ex Fiscal de la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, analizó el panorama político y social de la Argentina actual. En ese sentido, apuntó contra el presidente Javier Milei, cuestionó al kirchnerismo y propuso una reconstrucción del país desde las provincias del centro productivo.

“Lo digital triunfó sobre lo analógico. Generacionalmente somos analógicos, y esto cambió hasta la forma de razonar. Los representantes de los partidos nacionales y populares deben modificar su discurso y su manera de pensar”, señaló Saravia.

Según el ex fiscal, Milei representa una suerte de “vomitivo”, un “revulsivo” que llegó como consecuencia de una “gran oportunidad perdida por el kirchnerismo”. “Durante ese periodo se invirtió en infraestructura, sí, pero el superávit generado por la soja se dilapidó en la repartija y acumulación de poder”, criticó.

Saravia no ahorró calificativos contra el mandatario libertario: “Milei es una moral, es un loquito, un desaprensivo, un narcisista con la infancia golpeada. No le interesa el país, le interesa el reconocimiento personal en el mundo”, disparó.

En cuanto al debate económico, reconoció algunos elementos positivos en el discurso presidencial: “El valor del equilibrio fiscal no es ni de derecha ni de izquierda, es como la ley de gravedad. Hasta Cristina se dio cuenta de la necesidad de los equilibrios fiscales. Néstor Kirchner ya tenía ese criterio incorporado”, puntualizó.

El ex fiscal también cuestionó duramente a la expresidenta: “Cristina ya no va… Cristina es un problema incluso para el justicialismo. Su sobreideologización se remonta a la década del 50 y eso ya no conecta con la realidad actual”.

Finalmente, Saravia propuso que la reconstrucción de la Argentina debería venir desde las provincias del centro productivo del país. “Córdoba, Santa Fe, Mendoza y algo de Entre Ríos tienen inculcada una cultura productiva. A partir de una conjunción en esa zona central podría forjarse un anticuerpo respecto de Milei. No veo ni en el oficialismo ni en la oposición la preparación ni la voluntad de rearmar el país”, concluyó.