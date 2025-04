Suspensión de la hora extra en Salta: aseguran que había docentes que no la dictaban

Por Aries, Victoria Cervera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), expresó su preocupación por la suspensión de la hora focalizada – también conocida hora extra - en las escuelas públicas. Según Cervera, la medida se tomó debido a la falta de fondos nacionales y a la ausencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno provincial.​

“Ya había docentes que no estaban realizando la hora focalizada”, señaló Cervera, quien explicó que algunos educadores decidieron no dictarla basándose en el artículo 1035 del Código Civil, que establece que si no se paga la prestación, no hay obligación de darla. La dirigente gremial indicó que, ante la falta de pago, el sindicato había intimado al Gobierno provincial para regularizar la situación.​

Durante la reunión convocada por la ministra de Educación, este lunes se informó que la suspensión de la hora focalizada se debía a la falta de remisión de las partidas presupuestarias necesarias para cubrirla. “Dijo con mucho pesar porque es una necesidad para muchísimos niños, para muchísimas escuelas, pero los docentes no podían seguir sosteniendo esta falta de pago de su salario”, relató Cervera.​

La secretaria general de SITEPSA cuestionó la postura del Gobierno, que consideraba la hora focalizada como un programa y no como parte del salario docente. “Nosotros en educación no tenemos horas extras. Tenemos distintas formas de estructurar el servicio educativo y esta era una más”, afirmó. Además, criticó la falta de planificación y la incertidumbre generada por la suspensión temporal. “No se puede tener a ni a los docentes ni a la población en esta expectativa de cómo me organizo institucionalmente, cómo me organizo familiarmente”.​

Cervera también destacó que, desde el inicio, la provincia nunca asumió la responsabilidad de financiar la hora focalizada. “El acuerdo era que se hacían cargo para todas las escuelas. Luego tuvieron que seleccionar, por eso es que pusieron focalizada, le cambiaron el nombre y esta focalizada no era para todas las escuelas, sino para las escuelas que tenían un rendimiento mucho más bajo”, explicó.

La dirigente gremial concluyó que es necesario contar con una planificación adecuada y un presupuesto que garantice la continuidad de esta extensión horaria en beneficio de los estudiantes.