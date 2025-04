Malas noticias para Racing: se confirmó la lesión de Bruno Zuculini

Bruno Zuculini, jugador de Racing Club se lesionó durante el encuentro en su equipo le ganó a Central Córdoba en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Dicha información fue confirmada por el club a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (previamente conocido como Twitter).

Se debe agregar que el mediocampista tuvo un trabajo representativo en el último partido, ya que fue el encargado de anotar el gol del triunfo Académico sobre su par santiagueño.

La molestia física se habría dado a los cinco minutos del periodo complementario mientras intentaba alcanzara un rival. Minutos después al hecho solicitó un cambio al entrenador.

Al final del partido Zuculini fue consultado sobre el hecho. "Se me puso jodido el gemelo, pero nada. Estamos bien para lo que viene".

Luego de la realización de los estudios médicos se confirmó la lesión en grado dos, un poco más severa a la distención que los médicos sospechaban.

Sin lugar a dudas esta noticia es bastante negativa, ya que el ex River se ha convertido en uno de los pilares del equipo de Costas. Por el momento no se descartaría su ausencia ante Colo Colo, pero en el fondo los especialistas considerar que, en caso de no hacerlo, podría generarle más consecuencias.

