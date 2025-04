El paro general convocado por la CGT de este jueves 10 de abril encontró eco en los gremios docentes de Salta. En diálogo con Aries, el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, respaldó la medida y adelantó que podrían pedir un nuevo incremento salarial en de cara a la reunión paritaria prevista para dentro de 30 días aproximadamente.

Mazzone cuestionó la decisión del Gobierno nacional de fijar de forma unilateral el piso salarial docente en 500 mil pesos. “Fue una jugada pícaramente armada. Todas las provincias ya pagaban más de eso, entonces no tiene que poner un mango”, denunció. También señaló que el Ejecutivo “no respeta ningún tipo de acuerdo” y que no hay incentivos para acompañar sus políticas: “¿Por qué voy a correr un costo si no obtengo ningún beneficio?”

El dirigente exigió que se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y reclamó que la Nación devuelva los fondos retirados a las provincias. “La provincia se hizo cargo del incentivo docente hasta fin de año, pero el monto está congelado y es parte del salario”, afirmó. Además, mencionó los reclamos judiciales que tanto el gremio como el Gobierno provincial sostienen para que esos fondos se restituyan.

La inflación sigue siendo un factor de preocupación para los docentes. Mazzone criticó el acuerdo firmado en paritarias en febrero: “Estoy totalmente en desacuerdo. En ese momento se decía que la inflación de marzo iba a perforar el 2%, y hoy creo que estará más cerca del 4%”. Ante este escenario, aseguró que si no hay señales de normalización económica, pedirán al Ejecutivo salteño una reapertura anticipada de la paritaria.

Finalmente, advirtió que la situación es grave y convocó a los gobernadores a ejercer presión. “Este es un país federal. Si la Nación no cumple, no hay que hacerles las cosas fáciles a quienes mienten y no respetan los compromisos”, cerró.