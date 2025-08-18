"Cuando hay irregularidades se decomisa", instan a gastronómicos cumplir las medidas sanitarias

Este lunes 18 de agosto habilitaron las preinscripciones digitales para quienes deseen ocupar uno de los puestos en la Feria del Milagro, del 11 a 15 de septiembre. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook puntualizó en el rubro gastronómico, recordando que, además de los requisitos generales, se solicitará el carnet actualizando de manipulación de alimentos.

“El carnet de manipulación de alimentos es como el carnet de conducir, ese no te habilita a manejar en contramano por Avenida Belgrano, es decir, hay que respetar las normas vigentes”, expresó.

El funcionario detalló que hay casi 1.000 carnet tramitados por quienes realizaron los cursos gratuitos, pero que no fueron retirados, y resaltó que se mantienen los controles de la venta ambulante en la Ciudad.

“Cada vez que se realiza un control, hay un decomiso y se degrada ese alimento, en tema de comida no se puede notificar una cadena de frío, nos tocó llevarnos milanesas que se cocinaron el día anterior y no tenían la refrigeración adecuada o sin la envoltura correspondiente”, indicó.

Por otro lado, señaló que se habilita la venta de los puestos que usan garrafas para el cocinar, siempre que cuenten con la conexión certificada por bomberos y la garrafa no esté vencida. “Más peligrosos son los que hacen fuego en la vía pública, sobre todo en esta época que tenemos brazas en el piso y con este viento puede ocasionar un incendio que no podamos controlar”, resaltó.