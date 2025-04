"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un día muy especial hoy. Este, por todo lo que está pasando indudablemente en nuestro país, que no es poco. Todos los días, desde que amanecemos hasta que nos acostemos, van pasando distintas situaciones que hacen que nuestra estabilidad esté siempre en juego, ¿No? Esta es la realidad. Faltan treinta y siete días, nada más, para las elecciones provinciales. Y falta un poquito más para las elecciones nacionales. Ustedes saben que las elecciones provinciales son las elecciones que menos interés realmente generan en la gente, porque no entienden mucho al no haber un liderazgo de alguien en las listas. Liderazgo de alguien que vaya primero, como la figura de un gobernador, por ejemplo. Y bueno, la elección de diputados, la elección de los consejos deliberantes. Y se hace un poquito fuerte la figura del senador o de la senadora en la capital y en todos los municipios, ¿No? Ahora, no en todos van con la misma suerte. Hay algunos que van con menos tiempo, otros con más tiempo. De acuerdo a cómo los haya agarrado la última reforma constitucional.

Esta elección que le faltan treinta y siete días ya está deparando algunas sorpresas en algunos candidatos. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, esto lo comentó hoy en la radio Jorge Guaymas. El Tribunal Electoral le bajó la lista. Según parece, no estaban los papeles muy claros. Se hizo responsable, de todas formas, Jorge Guaymas, de esta situación. Y va a apelar esto, no sabemos si habrá tiempo todavía y si aceptará la Justicia Electoral la apelación que están realizando. Mientras tanto, hoy le digo que en este momento la lista de Jorge Guaymas no está dentro de la próxima elección para el once de mayo.

Hoy algo me llamó la atención y lo comenté también en Aries. Me hicieron una pregunta. Cuando hay preguntas, las respuestas siempre hay que darlas. Pero la pregunta que me hicieron esta mañana, la verdad que me desorientó un poco porque yo no tengo información al respecto. Así que no la pude responder. Pero la persona que me preguntaba me lo preguntaba en serio. Me estaba diciendo si era posible que el gobernador de la provincia, el Dr. Gustavo Sáenz, sea candidato a Senador en las próximas elecciones del mes de octubre. Claro, es un poco difícil poder contestar eso hoy, más no teniendo la aprobación del propio Gustavo Sáenz. Pero si hacemos números, teniendo en cuenta que ya lleva cuatro años, cinco años en el gobierno provincial, que lleva cuatro años en la municipalidad, bueno, uno también puede decir, habrá llegado ya al hartazgo de decir, bueno, quiero cambiar de aires, quiero irme a otro lado. No lo sé, nunca se lo he preguntado. Lo que yo sí siempre tuve la situación clara es que el Dr. Gustavo Sáenz iba a ir por un tercer mandato. Por eso, en la reforma de la constitución, no se puso que se le acortaba el mandato a Gustavo Sáenz a ocho años. O sea, él va a empezar a regir junto con la nueva constitución los ocho años de él. Por lo tanto, tendría, al igual que tuvo el doctor Juan Carlos Romero, de la misma forma que tuvo Juan Manuel Urtubey, tendría la posibilidad de ir por ocho años a la gobernación, ocho años más los cuatro, o sea, serían doce. Juan Carlos Romero tuvo doce, Juan Manuel Urtubey tuvo doce, y por qué no, Gustavo Sáenz podría llegar a tener a doce. Por eso me llamó la atención la pregunta. Entonces, si uno se pone a analizar la pregunta y dice, sí, esto es verdad, esto que se puede estar comentando en algunos corrillos de los mentideros políticos es verdad, ¿qué podría llegar a pasar? Y podría llegar a pasar que si entra dentro de los tres Diputados Nacionales, los Senadores Nacionales, que van en la próxima elección, y bueno, uno de ellos podría ser el propio Gobernador.

Vamos a suponer que Gustavo Sáenz tome esa decisión, vamos a suponer que Gustavo Sáenz entre dentro de los tres senadores, ¿qué pasaría en Salta? Bueno, faltarían dos años de gobierno. En dos años de gobierno, según dice la constitución, quedaría el vicegobernador. ¿Esto qué significa? Que el señor Marocco quedaría los dos años finales del gobierno que ganó legítimamente Gustavo Sáenz y, por supuesto, el "Gringo" Marocco, o sea, están en las mismas condiciones. Ahora, las provincias argentinas son casi todas con cuatro años el mandato de los senadores. Salta tiene como mandato de los senadores, porque se ganó en un sorteo, seis años. De ahí a que vienen cada seis años los cambios de senadores por Salta. En otras provincias se hace cada cuatro años. Entonces yo sacaba cuenta y digo, a ver, ¿qué pasaría si Gustavo Sáenz toma una medida de estas características? Se estaría yendo a fin de año, le quedarían seis años de senador y, bueno, terminaría el mandato de senador justamente cuando pueda terminar el próximo mandato del próximo gobernador. Ahora, políticamente, ¿qué nos diría eso? Y, bueno, puede ser también una estrategia. ¿Cuál puede ser la estrategia? Y dejarlo afuera a Juan Carlos Romero, porque, indudablemente, si alguien queda afuera de la próxima elección, si entra una persona como Gustavo Sáenz, sería Juan Carlos Romero. Porque, indudablemente, quedados como están las cosas hoy de la política en la Argentina, el cristinismo o La Cámpora va a poner uno, por lo menos. El partido de Milei va a poner uno. El partido que lleve adelante la elección, que podría ser de Gustavo Sáenz, pone uno. Quiere decir que Gustavo Sáenz entraría sí o sí, y hay tres senadores nada más. ¿Y dónde quedaría la figura de Juan Carlos Romero? Y, bueno, prácticamente desaparecería. ¿Por qué? Porque él está hoy trabajando con Milei, y Milei tiene tres candidatos a senador ya que se los puede nombrar. Olmedo, la señora Orozco y el señor Zapata, que van a pelear por esos cargos juntamente con las Diputaciones Nacionales. Pero, bueno, tiene tres fuertes que son los dueños del partido, según lo han dicho los propios de la Libertad Avanza, y esa podría ser una alternativa. ¿Qué hay de cierto en eso? No lo sé. Simplemente se los comento para que lo vayan pensando, porque no estaría fuera de un contexto político normal en lo que pasa en nuestro país y en lo que puede llegar a pasar en nuestra provincia. Se lo dejo ahí el tema, lo vamos a ir hablando en el transcurso de los programas.

¿Qué tenemos para esta noche? Una mujer que nunca ha sido candidata en la parte legislativa, sí fue funcionaria del gobierno provincial, sí fue funcionaria del gobierno nacional en la época de Massa, y tuvo una desilusión muy grande cuando un día para el otro, por una votación que pasó en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que era salteña, Milei le dijo, señora, ya tiene el pasaje de vuelta para Salta, así que no necesitamos más de los servicios. Más o menos por ahí pasó la cosa. Hoy, la ingeniera Flavia Royón se ha metido en la política local, afortunadamente, necesitamos caras nuevas, y es candidata a diputada provincial por Vamos por Salta. Indudablemente que es una lista que patrocina, que invita a participar el Dr. Gustavo Sáenz. Y después estamos con un señor que me parece que quiere imitarlo a Milei. O sea, él quisiera ganar la elección y hacer de topo dentro del Senado. ¿Por qué le digo esto? Porque Andrés Gaufín, que es un hombre que es candidato a senador, ¿qué quiere hacer? Quiere ganar la senaduría, pero desde adentro quiere hacer de topo y eliminar el Senado. O sea, él entiende que tendríamos que tener una legislatura con una sola Cámara. O sea, un sistema unicameral. Nunca funcionó esto en la cuestión de los votos. Cada vez que alguien lo planteó, perdió la elección. Bueno, pero él dice que está dispuesto a continuar con esta tarea para ver si podemos achicar gastos en el Estado, en la legislatura, a los fines de quedarnos con una sola Cámara. La sola Cámara va a ser muy difícil mientras el peronismo esté en el poder. Y cualquiera que tenga pretensiones de mucho poder, lo que no quieren nunca es que un día la Cámara de Diputados, por alguna razón política, puedan llegar a pedirle el juicio político al gobernador. Entonces el gobernador siempre tiene como salida lo que piensa el Senado. Por lo tanto el Senado rechazaría, se pediría el juicio político y quedaría todo en la nada. En cambio, si hay una sola Cámara, ya la situación es distinta porque se resuelve en una sola Cámara. Y todos los que tienen el poder, nadie quiere tener la espada de Damocles así, diciéndoles, mirá qué puede pasar tal cosa. Quieren seguir con las dos Cámaras y es lo que más cómodo les resulta para poder gobernar. Vamos a estar ya con la doctora, la ingeniera, Flavia Royón, hablando de política y qué fue lo que la llevó a participar en este desafío que le propuso seguramente el Gobernador de la provincia, ocupando una banca en la Cámara de Diputados Provincial".