Mauricio Novelli, antes de lanzar $Libra, visitó a Milei en Olivos

Mauricio Novelli, fundador de la consultora N&W Professional Traders y considerado el nexo entre Javier Milei y los creadores de la polémica criptomoneda $Libra, visitó en al menos diez ocasiones la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos desde que el mandatario asumió el gobierno. Así lo revela un relevamiento de registros oficiales divulgado por el periodista Emiliano Russo en el diario Clarín, que da cuenta de una reunión clave: el 10 de noviembre de 2024, Novelli ingresó a Olivos a las 18:38 y se retiró recién a las 0:55 del día siguiente.

El dato cobra especial relevancia en medio del escándalo internacional conocido como Criptogate, que involucra al propio Milei, al estadounidense Hayden Davis (titular de Kelsier Ventures) y al empresario asiático Julian Peh (CEO de Kip Protocol), en una presunta estafa global con más de 44 mil damnificados, según estimaciones preliminares. Tanto Davis como Peh señalaron a Novelli como el enlace directo con el Presidente.

El 14 de febrero de 2025 a las 19:01, Javier Milei publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje sobre $Libra, la memecoin que —según él mismo— buscaba financiar a emprendedores argentinos mediante tecnología blockchain. Sin embargo, múltiples denuncias, investigaciones judiciales en Argentina, Estados Unidos y Europa, y un demoledor artículo de The New York Times ubican a Novelli como gestor de accesos al Presidente y eventual beneficiario de pagos en dólares por “reuniones privadas” o “consultorías” con altos funcionarios.

La relación entre Milei y Novelli no es nueva: el ahora presidente fue parte del staff de capacitadores en N&W Professional Traders, firma fundada por Novelli y su socio Jeremías Walsh en 2019. En ese entonces, Milei —que aún no había ingresado en política— protagonizó videos promocionales de los cursos para traders. De hecho, tras la elección presidencial de 2023, Novelli y su entorno fueron invitados a la gala de asunción en el Teatro Colón.

Meses antes del estallido del escándalo, el 19 de octubre de 2024, Milei participó del evento Tech Forum —también impulsado por Novelli— donde se produjo el encuentro con representantes de KIP Protocol. En esa cumbre tecnológica se cocinó el proyecto “Viva la Libertad”, que luego desembocaría en la creación de $Libra. La Oficina del Presidente admitió oficialmente que hubo reuniones con los protagonistas del proyecto, incluso después de asumir el cargo.

Lo que hoy se discute en los tribunales es si la criptomoneda fue parte de una iniciativa benéfica malograda o una estafa de escala global. La causa judicial, caratulada “Milei, Javier Gerardo y otros s/ averiguación de delito” (N° 574/2025), tramita en el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini, con la fiscalía de Eduardo Taiano acumulando pruebas que podrían comprometer a varios involucrados.

¿Fue Novelli un simple asesor entusiasta o el articulador de una operatoria millonaria? ¿Qué se habló en esas diez visitas a Casa Rosada y Olivos? ¿Cuál fue el rol real de Milei en la difusión de $Libra? Las respuestas, por ahora, están siendo seguidas de cerca por las autoridades judiciales locales e internacionales.

Mientras tanto, la figura de Mauricio Novelli ya no es solo la de un joven experto en criptoactivos, sino la de un personaje central en uno de los capítulos más complejos del gobierno libertario.

Con información de Noticias Argentinas