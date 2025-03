Luego de anunciar un paro nacional por 24 horas para el 10 de abril, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, volvió a cruzar a la gestión de Javier Milei. “No vale todo. La sociedad empieza a analizar determinados rumbos y se da cuenta de las diferencias que se tienen en cómo se está encarando el ajuste”, enfatizó Daer.

Y añadió que “no hay comunicación con el Gobierno. Con el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) la última vez que hablé fue en la reunión en Casa Rosada y con Santiago Caputo a fin de año”.

Con respecto a la tercera medida de fuerza anunciada por la central obrera en rechazo de la gestión libertaria, Daer planteó: “El paro debe generar la instancia de debate público sobre las políticas que estamos discutiendo. Bienvenida la política partidaria y social”.

Acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo los cite a dialogar, el cosecretario de la CGT Octavio Argüello aseguró este sábado: “Es tarde, ya se agotó el tiempo”.

En otro tramo de la entrevista radial, Héctor Daer se refirió a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y reiteró el reclamo por paritarias libres.

“Estamos poniendo en discusión eso. Nadie tiene que creer que la dirigencia sindical no busca los instrumentos para conseguir los mejores salarios posibles, en el medio aprieta el Estado con no homologar”, sostuvo y agregó: “La ecuación de precios libres y salarios atados no va”.

Los detalles del tercer paro general de la CGT contra Javier Milei

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el tercer paro contra el gobierno de Javier Milei. Será el 10 de abril, con movilización el miércoles 9 junto a los jubilados.

Además, se sumarán a la marcha del 24 de marzo y confirmaron que harán un gran acto el 1 de mayo. En la reunión también se resolvió otra cuestión clave: el nivel de adhesión de los gremios del transporte, un factor determinante para el impacto de la medida de fuerza.

La UTA confirmó que adherirá al paro general. Los servicios de colectivos no funcionarán por 24 horas. La medida del sindicato aplicará al AMBA y a todas las provincias del país. La Fraternidad y Unión Ferroviaria también participarán de la medida de fuerza.

En el caso del subte, los metrodelegados de Roberto Pianelli, alineados con la CTA, confirmaron su adhesión al paro, lo que garantizará al menos una reducción en la frecuencia del servicio.

