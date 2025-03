Fuego amigo: el Gordo Dan le respondió a Reidel tras su polémica frase sobre los argentinos

El influencer libertario conocido como "Gordo Dan" respondió este sábado al jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, Demián Reidel, quien esta semana afirmó que “el problema de Argentina es que está llena de argentinos”, durante un foro de empresarios e inversores.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), @GordoDan_, el dirigente digital publicó: “Lo mejor que tiene la Argentina son los argentinos, lo peor que tiene la Argentina son los kukas, que gracias a los argentinos no gobiernan más y que gracias a los argentinos no van a volver nunca más. La Argentina fue y volverá a ser grande gracias a los argentinos”.







El mensaje se interpreta como una respuesta directa a las declaraciones de Reidel, quien durante el Latam Forum en el Hotel Four Seasons destacó las oportunidades de inversión en el país pero agregó: “Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos”.

La frase de Reidel generó críticas y repercusiones tanto en redes como en ámbitos políticos. La publicación de “Gordo Dan”, uno de los principales defensores del oficialismo en redes sociales, marca un contrapunto dentro del propio espacio libertario.

Con información de Noticias Argentinas