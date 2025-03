Los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvieron por unanimidad revocar la decisión de María Servini y permitir la incorporación como querellantes de tres compradores de $ Libra que serán representados por Juan Grabois. Según la resolución judicial, una de las líneas de investigación apunta a una posible estafa vinculada a la criptomoneda y el perjuicio económico que habrían sufrido los compradores.

"Una de esas versiones –se insiste, sea a la postre corroborada o no– es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que -según se alega- habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo", establece la resolución.

Los tres inversores, representados por el abogado y dirigente social Juan Grabois, presentaron pruebas como registros de compra del token, transacciones en la blockchain de Solana y una filmación del procedimiento de adquisición del criptoactivo. El tribunal consideró que estos elementos acreditan su condición de damnificados y habilitó su participación en la causa.

Con esta decisión, Grabois podrá ser querellante en representación de Iván, Juan y Matías, los tres inversores que denuncian haber sido afectados por la promoción del criptoactivo, pese al rechazo original de su incorporación de los inversores como querellantes que había dictado Servini.

Durante la audiencia en Comodoro Py, Grabois cuestionó la falta de avances en la investigación y señaló al fiscal Eduardo Taiano por la demora en el proceso. "No nos podemos quedar atrás, no podemos ser una vergüenza nacional que no defienda a sus ciudadanos estafados", sostuvo.

La causa, a cargo de la jueza Servini y delegada en la fiscalía de Taiano, busca esclarecer las circunstancias de la creación, lanzamiento y promoción de $ Libra. La decisión de la Cámara Federal podría acelerar la investigación y abrir nuevas líneas de indagación sobre el rol de distintos actores en la difusión del criptoactivo.

Con información de Bae Negocios