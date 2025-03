La Municipalidad a los remiseros: "No los vamos a atender, la extorsión se terminó"

Por Aries, el jefe de Gabinete Municipal, Juan Manuel Chalabe, descartó cualquier posibilidad de diálogo con los remiseros que se manifestaron este jueves en el Centro Cívico Municipal. “No los vamos a atender. Se acabaron los tiempos de apriete y de extorsión”, afirmó, a la par que cuestionó la metodología del corte de calles como medida de protesta.

Chalabe también rechazó la idea de ceder ante lo que considera una estrategia de presión. “Te corto la calle, hago un caos vehicular y no dejo llegar a la gente a su trabajo o a buscar a los chicos a la escuela si no me atiende el intendente. No, de ninguna manera lo vamos a recibir con ese tipo de condicionamiento”, advirtió.

Además, el funcionario aclaró que el reclamo proviene principalmente de las agencias de remises y no de los trabajadores del volante. “Son los agencieros los que están reclamando esto. Hay muchos remiseros y taxistas que apoyan la regulación de aplicaciones porque entienden que el sistema actual quedó obsoleto”, señaló.

Finalmente, Chalabe defendió la postura del intendente Emiliano Durand y rechazó las críticas sobre la falta de contacto con la realidad del transporte. “Me causó gracia lo que dijo Gallo (Remiseros Unidos) de que Emiliano toma decisiones desde el escritorio. Estábamos llegando de un barrio, recorriendo obras. El intendente está en la calle, no detrás de un escritorio”, sentenció.