Messi, fuera de la doble fecha, envió su apoyo a la Selección: “Voy a estar como un hincha más”

Lionel Messi compartió una historia de Instagram con la que lamentó la leve lesión que lo dejó fuera de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas. En su mensaje, expresó su deseo de haber estado presente en estos encuentros y aseguró que apoyará al equipo como un hincha más. “¡Vamos Argentina!”, fue su aliento final.

El capitán argentino explicó que se trata de una molestia menor, pero que la misma le le impide estar disponible. “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, escribió Messi.

El futbolista de Inter Miami, que pocos minutos antes confirmó el grado de la lesión y lo calificó de “bajo”, agregó que acompañará al equipo desde la distancia: “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.

Pocos minutos antes del posteo de Lionel Messi, el Inter Miami informó que su capitán sufrió “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”, lo que lo marginó de la convocatoria de la selección argentina para los partidos de Eliminatorias.

El club estadounidense detalló en un comunicado que el delantero de 37 años se sometió a una resonancia magnética tras la victoria de su equipo 2-1 ante Atlanta United, donde experimentó molestias musculares. “Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, precisó la institución en sus redes sociales.

Messi había vuelto a la titularidad el domingo en Georgia tras superar una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de tres partidos. En ese encuentro, anotó un gol tras una jugada individual, pero a los 64 minutos mostró signos de dolor luego de ejecutar un remate dentro del área. Pese a continuar en el campo, dejó de encargarse de las pelotas detenidas.

