Es sencillo: “La plata no alcanza”. Así lo sintetizó el gobernador bonaerense Axel Kicillof al explicar la baja en la temporada alta de turismo, víctima de la crisis económica que afecta a la mayoría de los bolsillos de la República. En el lanzamiento de sus Conferencias de Verano, el mandatario advirtió que “los perdedores” del modelo de Gobierno de Javier Milei “son la industria, la producción rural y todo el sector productivo”, que atraviesa “una tragedia”, y agregó: “El turismo no escapa a esta situación”.

“Este modelo no tiene nada nuevo, se aplicó varias veces y siempre con el mismo resultado. Tiene dos víctimas: la producción y el trabajo. Los perdedores son la industria, la producción rural y todo el sector productivo; también pierden los comerciantes, los trabajadores, los cuentapropistas y los profesionales que se están fundiendo. Y el turismo no escapa a esa situación”, manifestó el dirigente de Unión por la Patria (UP) en la primera edición de las Conferencias de Verano, en esta oportunidad desde Sierra de la Ventana.

Mientras la Argentina pasa por “una tragedia” en términos de producción, continuó Kicillof, “la caída en el turismo es fuerte y grave”, ya que “la reducción de ingresos y la cuestión cambiaria afectan” al rubro: “Es una temporada muy difícil”. Junto a ello, el Gobernador indicó: “El consumo masivo tuvo una caída del 18%. Esta caída del consumo es consecuencia de la caída de las jubilaciones, del 30%, y del salario mínimo, un 28% abajo. Son niveles dramáticos. La gente no está pudiendo comprar, la plata no alcanza”.

En tanto, en otro pasaje de su discurso, el mandatario local destacó la acción de la Provincia ante los recientes incendios que azotaron el territorio y se solidarizó con Chubut por los fuegos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. A su vez, Kicillof lamentó que el Gobierno Nacional “festeje, además de poner gente en la calle con una crueldad y un sadismo desconocidos hasta ahora, el despido de 1.400 trabajadores de la salud”, y puntualizó: “Nosotros en Buenos Aires hemos duplicado la inversión en salud mental mientras Milei cierra dispositivos nacionales. Es una verdadera pérdida”.

