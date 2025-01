Revés para el Gobierno en ARCA: “Garantizamos la estabilidad laboral”

El gremio de empleados de ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP tras su disolución, celebró un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores tras una serie de medidas implementadas por el Gobierno. En diálogo con Aries, Ramiro García Salado, delegado gremial, destacó que la sentencia es un triunfo para los derechos laborales frente a una política que calificó como “atropelladora”.

“Desde el inicio de este proceso, enfrentamos la desvinculación de 3.155 compañeros. El Gobierno argumentó que se trataba de personal con tintes políticos, pero la realidad es que afecta a trabajadores con años de servicio. Nos vimos obligados a iniciar medidas legales, y este fallo es una garantía para frenar las desvinculaciones masivas”, afirmó García Salado.

El dirigente también denunció el contexto de presión que se generó dentro del organismo, con jubilaciones anticipadas y un retiro voluntario que describió como “voluntario entre comillas”. Según Salado, “hubo amenazas de modificaciones intempestivas y un discurso desde el Ejecutivo que denigra nuestra labor frente a la sociedad. Esto llevó a muchos compañeros a tomar decisiones bajo presión”.

Con el fallo judicial, los empleados de planta permanente y los convenios colectivos recuperan vigencia, brindando un mínimo de seguridad laboral en un entorno de incertidumbre. “Este dictamen no solo protege nuestros derechos, sino que pone un freno a medidas ilegales e irracionales. Nuestra función es fiscalizar, no perseguir, y no vamos a permitir que nos difamen ni nos utilicen como chivos expiatorios”, concluyó Salado, quien aseguró que el gremio seguirá en alerta para garantizar que la resolución se cumpla plenamente.