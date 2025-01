Suspendieron a empleados del Senado por mirar una película en horario laboral

El Congreso está de receso y a la espera de una convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias, algo que la Casa Rosada promocionó durante semanas y aún no ejecutó. Mientras tanto, el Senado suspendió por dos días, sin goce de sueldo, a seis empleados que fueron encontrados al disfrute de una película en horario laboral.

La situación ocurrió el 9 de diciembre pasado, pasadas las 14, en la oficina de enmarcado del Departamento de Conservación, Restauración y Talleres, según consta en la resolución emitida por el director general de Recursos Humanos de la Cámara alta, Diego Izurieta, persona de confianza de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Lo ocurrido dicho día se suma a “otros” eventos que motivaron “reiterados reclamos del jefe del departamento -de Cultura- ante la falta de colaboración en las tareas que los ahora suspendidos tienen asignadas.

En el escrito se dejó en claro que la citada dirección “tiene dentro de sus funciones múltiples tareas y responsabilidades que demandan un alto nivel de actividad y compromiso por parte de su dotación, por consiguiente, resulta inaceptable que en un contexto donde el volumen de trabajo amerita dedicación plena de la carga horaria asignada a su cumplimiento, los agentes dispongan de tiempo libre para actividades no relacionadas con sus funciones”.

Como argumento para justificar la sanción, las autoridades de la Cámara alta fundamentaron que “las inconductas imputadas a dichos agentes constituyen una violación de las obligaciones establecidas por el artículo 43 de la ley 24.600, en cuanto prevé como obligaciones del personal legislativo el prestar servicios en forma regular y continua en las condiciones y con las modalidades que la autoridad competente determine; acatar las órdenes legítimas y legalmente impartidas de sus superiores jerárquicos; y mantener dentro y fuera del servicio una conducta decorosa y acorde con sus funciones, entre otras”.

Por otra parte, la dirección general de Asuntos Jurídicos “evaluó las constancias incorporadas en autos y consideró pertinente aplicar a los agentes involucrados dos (2) días de suspensión disciplinaria, sin necesidad de tramitar un sumario, de conformidad a lo previsto por el artículo 43 y concordantes de la ley 24.600″ y otras normas y resoluciones reglamentarias.

De hecho, en la resolución de Izurieta se menciona también el artículo 36 de dicha ley. En ese sentido, se señaló que “las sanciones de apercibimiento o suspensión hasta un máximo de cinco (5) días no requerirán la instrucción de sumario”.

Otro motivo esgrimido por las autoridades del Senado es que “el ejercicio prudencial y oportuno de las facultades disciplinarias tiene por finalidad específica atender de manera responsable el buen orden, las necesidades de servicio y el cumplimiento diligente de las órdenes legalmente impartidas a los agentes, promoviendo una adecuada continuidad de la relación laboral ante la comisión de inconductas susceptibles de corrección”.

El escándalo de faltas por doquier en la Cámara alta fue uno de los primeros incendios administrativos que tuvo que resolver Villarruel cuando inició su gestión, el 10 de diciembre de 2023. Uno de los casos más graves, que contó Infobae en marzo pasado, estuvo relacionado un empleado que no iba a trabajar, fue desvinculado el último 1 de febrero y, tras semanas de investigación, se corroboró que el ex trabajador había aceptado en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con el Senado.

Desde el comienzo de la gestión, Villarruel y su equipo también desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y activaron desde septiembre el presentismo con huella para los empleados de planta permanente y temporaria, entre otras cuestiones.

Con información de Infobae