Temporada N° 42 - Editorial Cara a Cara: "Elecciones"

"¿Qué tal cómo le va? Comenzamos el año y lo comenzamos trabajando, como corresponde.

Mucha gente de vacaciones, mucha gente fuera del país, el país hoy realmente convulsionado por la falta de turismo, porque hay problemas en todo el país, hay otros países que se han favorecido por nuestra situación, Brasil, Chile, pero bueno, son momentos que nos tocan vivir en la vida. Y lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa.

Nuestro programa que en el día de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 43 años, porque empezamos allá por el año 82 y afortunadamente seguimos y seguimos trabajando.

Estamos viviendo una situación del país bastante incierta, por cierto, no vamos a hablar hoy del clima nacional y todo lo que está pasando en los medios nacionales, porque estamos ocupados, o por lo menos algunos estamos ocupados, en lo que va a pasar en la próxima elección de nuestra provincia. Ustedes saben que el Gobernador de la provincia no solamente eliminó las PASO, sino también decretó fecha de las elecciones el día 4 de mayo, por lo tanto, estamos a cuatro meses de una elección y lo que se ve hasta el día de hoy, realmente es muy poco en lo que hace a partidos políticos que vayan a intervenir en esa elección, tal es así que se está hablando seriamente en que el Partido de la Libertad Avanza no va a presentar candidatos locales, por lo menos es lo que se está hablando hoy.

Algunos dicen que también es un entendimiento que se ha hecho con el propio Gobernador de la provincia, de dejarlo tranquilo en su provincia con sus candidatos y con su gente que lo represente y él también liberarle la posibilidad para la parte nacional. La verdad que no sé si hay algo de cierto en eso, pero es lo que se está comentando. De todas maneras, estamos ante una situación bastante compleja políticamente hoy en la provincia donde tenemos un solo gran elector y el gran elector se llama Gustavo Sáenz. Del resto la verdad que no se ve mucho, si bien es cierto que es una elección intermedia, es una elección donde se definen Diputados provinciales, se definen también Senadores en algunos lugares y se definen Concejales en algunos municipios. Los Diputados Nacionales y Senadores Nacionales se eligen más adelante.

Ahora yo me acuerdo que hubo una gran crítica para el Gobernador Gustavo Sáenz cuando decidió suspender las PASO, parece que hay algunos que se están plegando a este procedimiento a nivel nacional, Jorge Macri ya lo ha anunciado, suspende definitivamente las PASO en la ciudad de Buenos Aires y va a adelantar las elecciones para junio o julio.

¿Qué quieren hacer todos? Y se quieren diferenciar de la figura de Milei indudablemente, Milei sería en la próxima elección, en teoría, el gran elector, hasta el día de hoy sería el gran elector, si bien es cierto que no va en las boletas, no va en la representación directa de él, pero si los candidatos se van a agarrar del saco indudablemente de la figura de Milei. En Salta no es mucho lo que hay de La Libertad Avanza, no es mucho lo que ha avanzado en lo que hace a la creación de políticos, o sea porque los políticos que están ahí son enganchados que vinieron de otros partidos y están puestos ahí, el caso de Zapata, el caso de Olmedo, el caso de Orozco y pare de contar, no hay mucho más ¿no? Tal es así que fueron las únicas tres figuras que salieron con el presidente de la Cámara de Diputados, con Menem cuando estuvo en Salta, o sea la foto era exclusiva de ellos, o sea no permitieron que nadie más se acerque a la gente que vino de Buenos Aires, ni hablar a Karina Milei, ni nada por el estilo.

A nivel nacional sabemos que hay otra gran confrontación que vamos a ver qué pasa este año, que es la del Presidente con la Vicepresidente, que raro ¿no? En nuestro país este Presidente y Vice peleados por alguna razón, ¿Qué será que los lleva a esa situación y que sea imposible una convivencia? Esto viene de prácticamente una vida política en nuestro país, son cosas que lo vamos a tener que ir viendo en el transcurso del año, pero nosotros esta noche la intención es ir hablar un poco de la situación de la provincia, que es una situación estable, pero no estable del todo, porque en definitiva hay fondos que siguen sin llegar, las rutas nacionales no se arreglan, no sé cómo vamos a llegar este año a rutas que si usted tiene la posibilidad de transitarlas, se dará cuenta que son imposibles y también se habrá dado cuenta de que no hay una sola obra a nivel nacional que esté haciéndose, o sea está todo paralizado, ¿Hasta cuándo va a poder seguir esto Milei? La verdad que no lo sé, ahora un país que costó tantos años que despacito vayamos consiguiendo algunos logros en lo que hace a obras nacionales, hoy se esté destruyendo y lo que se estaba haciendo está paralizado, si usted se va para el norte, si usted sale para el sur exactamente igual, o sea el país está dividido de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba para acá, todo lo que viene para acá indudablemente que es de segunda y en algunos casos como lo nuestro que tenemos rutas que son directamente de tercera, no se puede circular, no le voy a hablar de nuevo de la ruta de la muerte, la 34, porque ya sería redundancia, hay hasta fallos judiciales al respecto, sin embargo no hay ninguna posibilidad en este déficit cero que pretende el señor Milei, junto a la inflación de que siga manteniéndose así, de que las rutas se puedan llegar a hacer, de que se pueda poner nuevamente el país en movimiento, la verdad que es bastante costoso, lo único que está consiguiendo es que, a través de inversiones que se han conseguido internacionales, por parte de la propia provincia, se puedan ir haciendo algunas obras, pero indudablemente el gobierno ni siquiera puede hacer las obras nacionales, porque las obras nacionales, al no tener jurisdicción no las puede hacer, y para que alguien le autorice meterse a trabajar por ejemplo, en la ruta 34 que es ruta nacional, lo tiene que autorizar el gobierno nacional, si no autorizan ellos ni siquiera con la plata de la provincia se pueden llegar a hacer, ahora que se está hablando del tema de la salud, igual que en la educación, pasarían a ser las provincias responsables de garantizarla y así despacito, el señor Milei se va desprendiendo de cosas que eran hasta ahora, y toda la vida han sido, responsabilidades nacionales, hoy se la está mandando a las provincias, pero sin la plata. Nación sigue recibiendo todo lo que va de las provincias ¿Dónde queda? solamente Dios lo sabe y el Fondo Monetario Internacional, nosotros seguramente no lo vamos a saber nunca.

Bueno le voy a contar qué tenemos para esta noche, asumió hace pocos días, meses, no sé si meses, el Ministro de Seguridad y Justicia. Es el Dr. Gaspar Solá, un hombre joven, Gaspar Solá Usandivaras, viene de una familia de profesionales, su abuelo Gaspar Solá fue un hombre reconocido por su trabajo en diversas instituciones, la clínica del Carmen por ejemplo, su padre abogado, participó en algún momento en política con el Hernán Hipólito Cornejo, yo no sabía que estaba tan involucrado en el tema seguridad, tal es así que cuando lo nombraron me llamó muchísimo la atención, sin embargo parece que el desconocimiento de algunos, como ser yo por ejemplo, nos hacen no saber cuáles eran las funciones que venía cumpliendo dentro de la seguridad local, así que vamos a estar con él en la noche de hoy. También vamos a estar con un hombre que no sé cómo presentarlo, es un profesional muy prestigioso en la provincia, hace poco, en noviembre, fue reconocido en la Cámara de Diputados por su trayectoria y compromiso con la comunidad, es un hombre que trabaja en la salud privada, con obras sociales y hay una disputa ahora porque este hombre, que es pediatra y atiende a los chicos, hay gente mayor de 21 años, que se quiere seguir atendiendo con él y esto ha motivado cartas que han llegado a la propia obra social pidiéndole que le permitan ser atendidos por el doctor tal y el doctor tal le dice sí pero la obra social dice no, le dice no a los afiliados, eso habla de su calidad humana y habla bien de él, bueno es un hombre que me parecería, estamos en condiciones de informarles, que a partir de la próxima elección, va a ser parte de una de las dos listas que tiene pensado presentar el Gobernador de la provincia. El Dr. Gustavo Sáenz va a presentar dos listas solamente a Diputados, no va a presentar más, no va a ser un gran armado si no se van a presentar dos listas y yo estoy en condiciones, hoy de decirle que podría llegar a ser una de las listas encabezadas por el Dr. Antonio Salgado, de él estamos hablando, no está confirmado pero esta noche vamos a hablar con él".