El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, portando su condición de máximos dirigentes del novel partido, se despojaron de sus funciones y expusieron las bases de la organización con la que encararán dos instancias electivas en 2025. No se trata solamente de consolidar una estructura electoral sino de dar mayor fortaleza a un sector que ya está en el gobierno.

Precisamente ese es un punto que llama la atención a la política de la región por cuanto el acceso al Ejecutivo prescindió de las grandes estructuras, de una historia centenaria y de dominio territorial a través de gobiernos provinciales y municipales. No tener suficiente cantidad de bancas en el Parlamento no le impidió imponer leyes o vetos a iniciativas distantes de las líneas esenciales con las que se trata de expandir las ideas libertarias. Pero ahora se debe escribir otro capítulo para mantener la gestión en un marco de paz social y dando respuestas a las demandas de amplios sectores poblacionales y de gobernadores de todas las expresiones políticas.

“Esto no lo podemos hacer solos”, fue el reconocimiento de la presidente del partido de gobierno que, de todas maneras, no busca socios para una alianza electoral sino votos para ampliar su dominio, bastante exiguo para la ardua tarea de resolver la crisis económica social. Karina Milei, frente a seguidores de la provincia, reivindicó la participación comunitaria en las decisiones políticas. Les pidió que concurran al propósito de llenar el Congreso en 2025 con legisladores comprometidos con la batalla cultural que se está llevando adelante. “La libertad no es gratis, hay que luchar para tenerla”, es el principio que ha comenzado a difundirse.

Tal propósito se expresa en el rechazo a un método de ganar la voluntad popular merced a prebendas y asistencialismo, para sostener privilegios mediante la perpetuación en funciones electivas expandiendo al Estado en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Sin embargo, los libertarios no han encontrado prácticas alternativas y la visita de Milei y Menem fue un despliegue de recursos del Estado que repudian.

La limitación del acceso a la vida partidaria también se repite en una organización que está en el inicio de su construcción. El acto llevado adelante este lunes estuvo reservado a un grupo de elegidos a los que se les mostró quiénes son los referentes de la Libertad Avanza: los diputados nacionales Emilia Orozco y Carlos Zapata y el parlamentario del Mercosur Alfredo Olmedo son quienes tienen la responsabilidad del armado de listas competitivas para las próximas elecciones.

Nada nuevo bajo el sol de una democracia que todavía corre riesgos de debilitamiento institucional. El sistema se fortalece con participación para construir estructuras sólidas, que contengan ideas claras, que soporten el disenso.

Junto al objetivo de consolidar el proyecto libertario en todo el país, consolidando la presencia en cada provincia del partido que lo representa, debe plantearse como meta la recuperación de la confianza de la sociedad en la política y en las instituciones. Esa es, en realidad, la tarea de toda la estructura partidaria argentina.

Salta, 17 de diciembre de 2024