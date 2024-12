El proceso de titularización docente en Salta, cuyo plazo vence este viernes, ha generado caos y largas filas en Simela, único centro habilitado para los aptos físicos, ubicado en Alvarado N° 1438. Docentes, como quienes llegaron a las 6:30 de la mañana, aseguran que no pudieron acceder a turnos pese a esperar desde temprano. “Dieron 120 turnos y los cupos ya estaban completos. Estamos aquí fuera con la esperanza de conseguir algo”, explicó una docente por Aries.

La convocatoria a la titularización fue anunciada hace apenas unos días. “Ayer me notificaron que estaba en la lista. Salí corriendo a actualizar mi partida de nacimiento y hacer el apto físico. Es un gasto enorme, pero no hay otra opción”, relató otra docente, quien destacó que el costo de los estudios puede superar los $70.000 y no hay alternativas rápidas en otros centros.

“Nos dieron hasta el viernes para presentar todo, pero la falta de claridad y organización hace todo más difícil. En otros lugares el apto demora tres días, y no tenemos tiempo”, señaló una profesora que viajó desde el interior.