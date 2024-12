“El cobro a extranjeros no residentes es una cortina de humo”

El anuncio del gobierno nacional sobre la implementación de aranceles para estudiantes extranjeros no residentes en universidades públicas generó fuertes críticas desde el sector docente. En diálogo con Aries, Diego Maita, secretario general de ADIUNSa, calificó la medida como una estrategia vacía. “Esto es una bomba de humo. No hay forma de ser estudiante universitario sin ser residente en Argentina”, manifestó. “Es un planteo falaz, pensado para la tribuna y no para resolver los problemas estructurales de la educación pública”, agregó.

En ese contexto, Maita expresó su preocupación por el uso de discursos que culpan a los extranjeros de los problemas nacionales. “Lamentamos que se utilice este tema para alimentar agendas políticas que buscan señalar a los extranjeros como responsables. La realidad es que muchas empresas extranjeras se llevan nuestras riquezas sin dejar nada a cambio, y de eso no se habla”, afirmó.

También destacó que la universidad pública argentina históricamente ha sido receptiva, integrando a docentes, becarios e investigadores extranjeros que han contribuido significativamente al desarrollo académico del país.

“La universidad pública siempre ha sido un espacio de inclusión para quienes vienen a radicarse en Argentina. No hay motivos para cambiarlo. Esta medida no busca mejorar la educación ni solucionar sus problemas reales; simplemente busca generar ruido y desviar la atención de temas más importantes”, sentenció.