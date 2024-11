Luego de que se viralizara el brutal ataque de Celeste Lorena López con un palo a Silvia Lo'Presti por tomar mate en un club de Pinamar, la policía logró arrestar a la agresora de 44 años. Su marido Mariano Girini, quien agredió verbalmente a la víctima, será llamado a indagatoria. La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón de la UFI N°4 de la ciudad balnearia.



Se realizó un allanamiento en las últimas horas en el domicilio donde vive Celeste Lorena López, las autoridades encontraron allí la ropa que utilizó el día de la agresión, y que se puede ver en el video. Además, de secuestrar 32 palos de golf, uno de ellos fue utilizado para atacar a Silvia Lo´Presti. Desde el campo de golf le prohibieron la entrada a la pareja.



En un principio el fiscal Calderón le impuso a la pareja la prohibición de acerarse a la víctima, por su parte Silvia pudo contar cómo fue la agresión mientras tomaba mates con una amiga en el club de golf. "Voy seguido al golf a pasear, a descargar tensiones en el pasto. Había gente lejos jugando y nosotras estábamos al costado de la cancha", aseguró.

Sin embargo, las amigas notaron que algo raro estaba pasando porque "las pelotas volaban muy rápido: a esta gente le molestaba y nos empezaron a tirar para nuestro lado". La atacante también la habría insultado y habría tenido comentarios racistas, según la información del medio 0221, habría dicho: “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”.

Durante la reconstrucción del violento episodio, Silvia detalló que "el palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar en hombro, que es cuando me caí". El video de la brutal agresión se viralizó en redes sociales y generó repudio en Pinamar, tanto movilizó la noticia que vecinos convocaron una mateada afuera de la farmacia que poseen los agresores

“Las acciones legales las inicié contra la pareja. El Golf de Pinamar no, al contrario, ellos se portaron de la mejor manera y me dieron los nombres. Los denuncié por lesiones y discriminación”, agregó en diálogo con C5N.

Con información de C5N