El gobernador como centro de ataque

Esto, se podría decir, es habitual en el rubro ya que aspirar a “más” para luego ir por “menos” es una estrategia ultra gastada por los cuadros políticos en la historia contemporánea de la provincia, al igual que manipular encuestas o elucubrar rumores de complejas redes de asociaciones ilícitas.

El problema es que, recientemente, se excedió el límite en materia de difamaciones mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y las redes con las llamadas Fake News. Es cierto, que siempre han existido las noticias apócrifas, pero a partir de las nuevas herramientas de comunicación e información, las Fake News han proliferado exponencialmente. El término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un enorme círculo de desinformación en la sociedad, donde la mentira se replica miles de veces en cuestión de segundos, en un contexto de posverdad. Este contexto de posverdad nos indica que los hechos objetivos son menos valorados por gran parte de la ciudadanía a la hora de modelar la opinión pública que las consideraciones vinculadas a las emociones o a las creencias personales.

Esta nueva herramienta, las Fake News, fueron utilizadas de manera planificada y contundente en estas últimas semanas en contra del gobernador, lo cual no es menos nocivo que si se utiliza contra cualquier otro ciudadano, ya que el daño en lo personal es idéntico, pero atentan seriamente contra las instituciones en virtud que el gobernador es el representante de todos los salteños, por una atribución conferida por nuestra propia Constitución Provincial.

A la par, es preocupante el nivel de violencia en el contenido de los mensajes en la agenda política mundial y Salta no está al margen. Con la llegada de la red social X (ex Twitter) se establece como panorama generalizado, entre otras cosas, un terreno fértil para el crecimiento del mensaje agresivo (No es una crítica, es una descripción). Al menos, podríamos aceptar, que si provienen de perfiles reales, de cualquier red social, las opiniones resultarían más respetables porque la persona que las vierte, ostentó la valentía de no esconder su identidad, y esto en nuestros tiempos, ya es muchísimo. Acá marcamos otro de los rasgos impugnables de estos ataques, el anonimato.

Si al anonimato, le agregamos la planificación, la periodicidad de los embates, los destinatarios que muchas veces son la familia del agredido principal y el financiamiento para su difusión a través de ejércitos de trolls (perfiles falsos) y mensajes masivos; acudimos sin remedio a una situación de violencia anónima, financiada, programada y dirigida al representante oficial de los salteños. Esta situación resultaría igual de reprochable si va dirigida a Milei o Trump, aunque sabemos que por su potencial digital, estos tienen la capacidad de eliminar cualquier rumor en cuestión de minutos con su entrenada milicia de perfiles falsos y “granjas de troles” de la India y otros países cercanos.

En fin, Salta es cada vez más violenta en el plano material y digital, ahora el atacado es el gobernador, puede que mañana sea un periodista, un empresario o un sector de la sociedad.

¿Y sí esta semana te toca a vos?, como preguntaba la clásica publicidad del Telekino.