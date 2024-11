En un contexto de creciente tensión política y social, en Aries, el secretario general de la CGT Salta, Carlos Rodas, se refirió a las decisiones del presidente y las calificó como "medidas realmente difíciles en contra del pueblo trabajador".

Durante su declaración -en el marco de la conferencia de prensa de la convocatoria por las CTA- Autónoma, CTA y movimientos sociales a la Marcha Federal-, Rodas subrayó la importancia de la unidad nacional para enfrentar las formas e improperios del primer mandatario. Este evento, según Rodas, será un punto clave para "hacer oír la voz de los trabajadores frente a un contexto adverso" y fortalecer la lucha por mejores condiciones laborales.

Por otra parte, el dirigente gremial se pronunció sobre la reciente salida de Pablo Moyano como co-secretario de la CGT nacional. Según el dirigente salteño, esta decisión refleja la falta de diálogo dentro de la organización. "Pablo Moyano es alguien que no comparte el diálogo, y en la mesa chica no se le prestó atención", expresó, y su sumó: “La mesa chica de la CGT no le da pelota a las regionales en todo el país”, dejando entrever problemas de representatividad.