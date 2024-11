Uber, crónica de una llegada anunciada

San Pablo, es la ciudad con mayor penetración de Uber en la región, con 500 mil conductores, cuenta con un decreto de 2016 que regula la app. Esta regulación busca generar incentivos para aumentar la oferta de transporte privado en lugares donde el transporte público es deficitario y alejarlo de las zonas de mayor congestión. Además, estipula el cobro de un canon por conducir por la provincia a través de plataformas.

En Montevideo las cosas se dieron de manera muy similar a Buenos Aires: la llegada de Uber fue conflictiva, ya que la empresa desembarcó a fines de 2015 pese a la resistencia de los taxistas y del gobierno local. Sin embargo, Uber e EasyGo, otra empresa extranjera que opera al otro lado del Río de la Plata, hoy están reguladas y cuentan con mayor cantidad de vehículos que los que suman taxis y remises en conjunto. Además, Montevideo ya cuenta con dos plataformas locales que buscan competirles de igual a igual.

En Argentina, legalmente la contienda se centra en la discusión si Uber es un servicio público de transporte y, como tal, necesita de la autorización y regulación que tienen los demás servicios, o si se trata de un servicio de transporte entre privados al ser una empresa basada en una plataforma digital. Por su parte, Uber y las otras plataformas similares, sostienen que su operatoria es legal en conformidad con el artículo 1280 del Código Civil y Comercial argentino que refiere a los contratos de transporte “entre privados”.

La economía de plataformas brinda oportunidades para generar ingresos a diversos sectores muchas veces excluidos de la economía formal, ya que las aplicaciones digitales suelen derribar barreras de ingreso al mercado laboral tradicional y ofrecen flexibilidad para decidir cómo y cuándo trabajar. En tiempos en los que se discute fuertemente la brecha de género en el mercado laboral, un dato revelador es que en la Ciudad de Buenos Aires, Uber cuenta con 11% de conductoras mujeres, más de cuatro mil, mientras que solo hay un 2% de taxistas mujeres registradas, equivalente a 904 trabajadoras.

Estos tipos de servicio de transporte por medios digitales fueron regulados en algunas jurisdicciones de Argentina como Mendoza y Catamarca y se debate actualmente en otras. En contra parte tenemos el caso de Salta, una de las provincias más cerradas al tema. Por un lado tenemos al servicio de remis (en teoría puerta a puerta), se trata del servicio de transporte que prestan los permisionarios (agencias) a través de sus conductores autorizados (remiseros). Estos últimos para poder trabajar deben pagar a las agencias una base semanal en promedio de 90 mil, más un canon anual que para 2025 se estima superará los 100 mil pesos, la actualización documental, sellado de contrato, etc. Podemos sacar la conclusión que los más beneficiados son los dueños de las agencias que sin el mínimo dolor de espalda obtienen buena rentabilidad. No hablaremos en esta columna de las hipótesis de como lograron acumular tantas licencias algunos de los empresarios del sector.

Del otro lado de la vereda tenemos a los taxistas que se oponen rotundamente al tema Uber y directamente abogan por el silencio, las marchas y medidas de choque, si alguien se atreve a nombrar el tema de las plataformas digitales. Se registraron casos de emboscadas y golpes a choferes de Uber como forma de evitar su arribo a Salta. Pero hasta el momento siguen prestando el servicio a pesar de las amenazas y de las altas multas, a causa de la necesidad de trabajo que es el móvil más legítimo que se puede presentar.

El transporte de pasajeros ofrecido a través de plataformas digitales no se limita a un servicio de intermediación consistente en conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, al conductor/a con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano, porque en realidad la persona prestadora del servicio crea al mismo tiempo una oferta pública de servicio de transporte urbano accesible a través de la aplicación.

En materia impositiva, en muchas ciudades Uber y las otras plataformas digitales, tiene conflictos judiciales por no pagar impuestos, pero hay algunas donde ya está regulado, como Montevideo y el DF mexicano. En la capital uruguaya la ganancia que obtiene es de 50% de cada viaje. Sobre eso el Gobierno le aplica un impuesto de 12%. Por ejemplo, si cobra 100 pesos por un viaje, el impuesto se aplica sobre 50 pesos (50% de la renta) y se grava con 12% (6 pesos).

Uber ya está en las calles de Salta y brinda opciones que otros servicios no pueden como el seguimiento del recorrido del conductor, tema que brinda tranquilidad a muchos, aunque debe complementarse con otras exigencias como por ejemplo exigir que los choferes no tengan antecedentes penales, entre otros. La puesta en funcionamiento de un sistema de transporte implica necesariamente toda una serie de consecuencias que el poder público, en aras del bienestar general, debe regular. El estado debe regular los requisitos y exigencias en garantía de los usuarios y no puede mirar al costado ignorando la situación por miedo a las protestas de grupos minoritarios que pretenden mantener el estatus quo.

En resumen, Uber llegó, este año 2024 pasará ya seguramente sin regulación, pero deberían emplearse estos meses para ir trabajando en alternativas viables que garanticen la libre competencia maximizando los beneficios para los usuarios y respetando las inversiones reales de los empresarios. Por más mentalidad conservadora que puedan tener algunos funcionarios y decisores del sistema, no se puede luchar contra la realidad, es una batalla perdida, hoy, mañana o pasado.

A la par que Tesla presentó al mundo un taxi autónomo sin volante ni pedales y que se cargará de forma inalámbrica con tecnología inductiva junto al diseño de una combi autónoma para 20 pasajeros, en nuestra tierra ni siquiera podemos decir la palabra Uber, sin ser descalificado a los 15 minutos por algún referente gremial. Por lo pronto a los salteños nos queda el consuelo de la esperanza, anhelar un año 2025 con una mirada más de vanguardia y de abordaje de la realidad.