Editorial Cara a Cara: "Estamos ante un gobierno timbero"

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, qué importante. Escuchar un discurso así de un gobernador, le faltó agregar unas palabras, lo que hay que poner Usted se imagina cuáles son.

Se acabó la sumisión, esto de que todo está bien, que hay que ir y arrodillarse en el orden nacional, a pedir a los funcionarios de turno las cosas que realmente nos corresponden. Pero claro, si nosotros tomamos como ejemplo lo que pasa en el gobierno nacional, o lo que pasa en nuestra sociedad, seguramente usted la semana pasada estuvo enloquecida con los medios de comunicación viendo qué le convenía al país. Que gane Trump o que gane Harris.

¿La solución era Trump? ¿Por qué? Por las relaciones de Milei con Trump ¿Entonces qué? ¿Le podíamos ir a pedir más plata? ¿Podía darnos más plata? O sea, nos convertimos en pedigüeños No en un país independiente, libre y con fuerza.

Al contrario, siguen pidiendo plata, siguen mostrando una sumisión impresionante, eso sí, en la Argentina son unos machitos bárbaros. Echaron a una embajadora en 30 minutos porque algo no les gustaba, se fueron 30 personas más que correspondían a esa Cancillería.

¿Vamos a salir adelante con quién? ¿Con Trump, nosotros? ¿O vamos a salir adelante con una propuesta superadora de un país que es laburante, no es timbero. Estamos ante un gobierno timbero. Por eso, para Milei era conveniente que gane Trump. El nivel de sumisión, de admiración, de quien está ante una persona superior, no tiene igual.

Esa es la representación que tenemos a nivel nacional, somos unas ovejas, pero somos ovejas afuera para pedir cosas, para salir a manguear, para ver con Trump en la presidencia nos puede solucionar el problema en el FMI ¿Cuándo vamos a ir con una solución al FMI de cómo vamos a salir adelante? Y la plata que nos están sacando hoy, la gente que están echando, ¿dónde va a parar la plata? ¿Y va a parar el FMI? ¿Dónde va a ir a parar?

Quiere decir que nosotros, los que no tenemos nada que ver con esa deuda, porque no la tenemos ninguno de nosotros, simplemente la debemos ¿Y cómo la debemos? Porque un señor, una vez con esta misma iniciativa, un señor que sigue siendo parte de este gobierno, se fue en esas relaciones carnales que tenía también con Trump y con una señora, ¿Ustedes recuerdan a esa señora? Christian Lagarde, ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? ¿Usted se llegó a enamorar de Christin Lagarde? Le digo porque después del crédito que le dio a Macri en el FMI, la echaron porque fue una cosa realmente excesiva para los créditos que se daban para países como el nuestro. ¿Qué nos pedía el señor Macri? ¿Que nos enamoremos de ella! ¿Será por la plata que se llevaron ellos?

La verdad que no sé quién se llevó la plata que falta en el país ¿Quién lo consiguió? Este señor con el enamoramiento de esta señora ¡Mire lo que puede el amor! Ahora, claro, así nos dejaron engrampados, ¿no? Porque estamos engrampados por gran cantidad de años, y perdónenme el término, pero estamos abrochados hasta no sé dónde. Entonces ¿Cuál es la solución ahora? Que el timbero del ministro de Economía de ese señor, del señor Macri actual ministro de Economía sigue en este tema. Fue uno de los grandes responsables de que tengamos que convertirnos en un país de ovejas o sumisos a pedir cosas a otros países ¿Qué le vamos a pedir siempre? Plata ¿Y qué le ofrecemos en el medio? Y ver si el interés es más bajo. Siempre a costas de más hambre y pobreza para el pueblo argentino. Pero está mal, mire, porque la gente se le va a sublevar en algún momento y usted va a perder la elección y de ahí vamos a tener problemas. Somos un país de timberos. Pero el país no es timbero. El país es laburador, es trabajador. No se va a ofrecer ahí nuestro trabajo, que nuestras industrias puedan producir, que nuestras industrias puedan venderle productos. Estamos apoyando a una política que está llevando adelante, o va a llevar adelante el señor Trump, que es totalmente nacionalista es totalmente lo contrario a lo que hace el señor Milei. El señor Milei está destruyendo la industria nacional ¿Y Trump qué va a hacer? De acuerdo a lo que dijo en su campaña electoral Y va a proteger los intereses de los americanos ¿Y qué está haciendo nuestro presidente? Él es un topo para destruir el Estado. Es un hombre que va a destruir lo que él mismo está manejando, estas contradicciones...

¿Dónde entrarían a jugar las provincias argentinas, hoy? ¿Qué más alternativa les queda que ir a pedir plata a nivel nacional? No les queda otra. ¿Por qué? Porque nos cortaron todo lo que teníamos ¿Pero por qué? Porque las leyes están hechas así. Usted cuando paga el IVA, acá lo paga y la plata se va a Buenos Aires ¿Dónde va a parar? No sabemos. ¿Y será al FMI a pagarle al FMI? ¿Con qué le pagan? ¿Y con la plata suya? ¿Con la mía? ¿Con los impuestos de todos nosotros? ¿Y la salida de nuestro país? Trump lo que va a decir es que tiene que crecer su país, no nuestro país. Lo que va a pretender es que le paguen lo que le están debiendo y para eso hace falta el cuero nuestro. ¿Está claro?

Que salga un gobernador de provincia diciendo hasta acá llegamos muchachos, vamos a empezar a gritar y creo que es hora de empezar a gritar. Porque cuando yo les ponga hoy en el aire a ustedes a un invitado, que es el Ministro de Infraestructura de la provincia, usted se va a dar cuenta que a lo mejor, con nada o con muy poco, teniendo una provincia organizada, se pueden hacer cosas y podemos salir adelante. Pero a nivel país la verdad que, nos va a ir como la mona.

Estamos cansados de estos "machitos" en el país y ovejas en el exterior. Bueno, sería mucho más lo que tendríamos para hablar. Le digo que tenemos para esta noche, el Ministro de Infraestructura va a estar con nosotros, Sergio Camacho y ya estamos hablando de política yo el martes estuve en Agenda Abierta, el programa que conduce el Dani Gutiérrez y Dani me preguntaba mí opinión de qué pasaba en la próxima elección, hay que elegir Senadores, hay que elegir Diputados, hay que elegir Concejales y dio dos nombres que tenía en su archivo periodístico o en sus datos periodísticos, uno de ellos está acá esta noche con nosotros, vamos a estar también con él."