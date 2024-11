Editorial Cara a Cara: “¿Porqué Milei usó a Alfonsín?

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en esta pantalla y en este horario de los días jueves, donde, bueno, vamos a dar una... Damos normalmente las opiniones de lo que pensamos en el orden nacional primero y después entramos ya al orden provincial.

Ayer lo estuve escuchando a nuestro Presidente, y digo qué difícil qué es leerlo a este hombre. Lo que hace a su personalidad. Sobre todo, cuando, bueno, habló en un grupo de empresarios de la Fundación Mediterránea, que, si ustedes se acuerdan, en algún momento, los que tienen algunos años ya, la Fundación Mediterránea tenía una representación en Salta que era Polvorín Guzmán, que fue ministro de Economía de Ulloa. Polvorín Guzmán, que además era un protegido en ese momento, o tenía una buena relación con Cavallo. Y Ulloa, que también tenía una buena relación con Cavallo. Tal es así que, en uno de los libros de Cavallo, figura en el prólogo el nombre, no solamente de Polvorín, sino también de Ulloa. Así que había una comunicación de ideas importantes. Ahí estuvo hablando el presidente Milei.

Él hace muchas progresiones, todas económicas. Claro, uno vive la realidad y muchas veces dice, pero no se ajusta a lo que está diciendo. No sé de dónde saca los números, no sé en qué burbuja vive. Nosotros vivimos la realidad y vemos la realidad, que las cosas, si bien es cierto que la inflación se paró, que el déficit fiscal es cero, está todo muy lindo. Pero, como decía un intendente que tuvimos en Salta, Juan Carlos Villamayor, pero el poncho no aparece. O sea, nosotros seguimos yendo a hacer las compras y nos resulta cada día más difícil. Milei dijo ayer que el sueldo había aumentado en una proporción realmente exorbitante, que estaba muy contento con eso. Sin embargo, la gente parece que no piensa eso.

Por ejemplo, en Salta hay consultoras que hacen la proyección de la imagen de Milei. Acá bajo como 10, 15 puntos según lo que dice. Pero usted sabe que las encuestas también son bastante... no mentirosas, diría yo, pero no son muy acertadas a veces. Y también depende mucho para quién trabaja y para quién hace la encuesta. Eso también debemos reconocerlo, porque eso pasa en cada elección que hay.

Lo que yo no logro leer sería, en la cabeza de Milei, qué lo lleva a tener, siempre, en un discurso, ofender a alguien. Pero normalmente elige gente, casi la mayoría de las veces, menos con esas periodistas que dan nombre, apellido, el medio donde trabaja, insulta a todo el mundo. Bueno, a mí lo que me molesta es cuando se mete con las personas que no tienen la posibilidad de contestar. Con personas que ya no están. Y además me parece innecesario. Entonces, ¿por qué un presidente de la Nación haría una cosa en un discurso que no tiene nada que ver con el tema que hace él, alusión, y es ofendiendo a alguien que se ha muerto?

En el caso de Ginés González, ustedes lo escucharon la semana pasada ya, porque el viernes de la semana anterior le había dicho de todo. Y se había muerto el hombre ya. Ahora, estuvo un año, ¿por qué se lo dijo una vez que se murió? Se lo hubiese dicho cuando estaba en vida y hubiese permitido un debate, a lo mejor, de ideas. Pero no, él nunca deja la oportunidad del debate de ideas. Ofende, dice cosas terroríficas, que después quedan plasmadas en la familia, en la gente allegada, y genera rencores y resistencias que son totalmente innecesarias, como la que hizo en el día de ayer con la figura de Alfonsín.

Nosotros, ¿cómo lo tenemos, Alfonsín? Ya sea que uno es radical, no es radical, no importa. Pero fue un hombre que luchó mucho por la democracia. Un hombre que le tocó batallar del '83 al '87, después de una dictadura. Lo hizo con dignidad. Se tiene que haber equivocado en un montón de cosas. Tuvo que dejar el gobierno antes. Acuérdense lo que pasaba en ese momento con los sindicatos, lo que pasaba con Menem.

Menem quería ya tomar el poder antes de que se finalice el mandato de Alfonsín. Bueno, pasaron muchas cosas. Pero Alfonsín siempre mostró dignidad. Un hombre que vivió pobre, yo le he ido a hacer notas a su departamento. Departamento de dos ambientes, ¿no? No ha ido a ninguna mansión lujosa. Me acuerdo, lo hemos ido a reportear cuando hizo el arreglo en Salta con Ulloa.

Había necesidad, había necesidad de que diga lo que dijo Milei ayer. ¿Para qué lo hace? Eso es lo que yo no puedo llegar a leer. Personas que no tienen la posibilidad de responderle. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo mezcla en eso? En realidad, quería pegarle a Clarín, para eso lo utilizó Alfonsín. Ahora pregunto yo, ¿hay necesidad de eso? Esa es la pregunta, hay necesidad de engendrar tanto odio, tanto resentimiento hacia personas que ya no tienen ninguna posibilidad de defenderse, usted fíjese si esto le pasaría con un vecino en su casa, un vecino que salga y hable mal después de que su esposo no está o que su pariente no está, realmente es totalmente descalificable, por lo menos desde mi punto de vista.

Otro tema que se presentó en Salta en el día de hoy, es en la zona de Morillo, departamento Rivadavia, ustedes saben que el Gobierno Nacional está con un proyecto que la verdad que, a mí, me parece que es bueno, la privatización de los ferrocarriles. Cuál es la idea del Gobierno Nacional de acuerdo a lo que explicaron hasta ahora, es privatizarlos, pero privatizar qué, privatizar las vías, que sean del Estado, el Estado sería dueño de las vías y los que quieran montarse sobre las vías para trasladar o pasajeros o carga, puedan poner sus propias inversiones en vagones, en máquinas y pagarle al Estado por el uso de la vía, las veces que las utilice, eso la verdad que sería genial. Ahora claro, eso en un país que sería también genial, o sea que las vías estén instaladas en todo el país y se pueda recorrer el país porque entonces hay carga, hay pasajeros, hay todo lo que provoca el ferrocarril, nadie puede negar que el ferrocarril genera progreso. Ahora claro, si la persona que está programando esto en Buenos Aires tiene un mapita hecho, se tiene que fijar hoy seguramente, después que salgan las noticias a nivel nacional, que, desde Morillo, hasta Formosa, el ferrocarril, casi 900 kilómetros, es larguísimo, las vías que él tiene marcadas ahí no están, porque se las robaron, se las robaron, no sé si los 900 kilómetros, pero gran cantidad de kilómetros sí, ¿qué se robaron? Se robaron las vías, que son propiamente dichas las vías que tienen 3 metros, 6 metros cada una de largo, que eso para sacarlas es un trabajo realmente increíble, hace falta mucha gente.

Los durmientes también, y además si usted prestó atención una vez, si viajó en tren, se habrá dado cuenta que los ferrocarriles antes lo que hacían cada 50 metros era poner una vía parada para poder conectar los cables del telégrafo, que iban acompañando todo el circuito del tren, ¿por qué? Porque por ahí funcionaba el telégrafo, esos cables eran de cobre, bueno, se robaron los cables de cobre y se robaron todos los postes esos que eran del ferrocarril. ¿Dónde pasó esto en Morillo? ¿A quién se hizo el allanamiento en la mañana de hoy? Nueve lugares allanados y precisamente, ¿dónde fueron primero? A la casa del Intendente.

Según la información que hay, extraoficial, el intendente sería el organizador de esa banda, ustedes acuérdense que también en el norte, hace poco, estuvo el tema del robo de los caños. Bueno, parece que algunos robaban los caños, otros robaban los rieles. Ahora, ¿con quién lo hacían? Porque tiene que haber una complicidad de algo para hacerlo eso, ¿no? Y bueno, con los indígenas del lugar, o sea, con la gente de la zona que les pagaban y sacaban los rieles. ¿Dónde los vendían? En Bolivia. O sea, traficaban rieles.

Es una cosa realmente increíble. Sería el tercer o cuarto Intendente que ya está en esta situación en el norte. Acuérdense que días pasados tuvimos el tema de aguas blancas, con el tema del narcotráfico, el Intendente de los caños y este sería el Intendente de los rieles.

Nueve allanamientos en la mañana de hoy, desaparecieron los rieles, no están más, por lo tanto, si el Gobierno Nacional sigue pensando en hacer ese dibujito por donde va a alquilar las vías, las vías no están más, las va a tener que hacer de nuevo porque no están, lamentablemente. A ver, yo me estoy acordando ahora, hace unos años, esto pasó en La Viña también, el Intendente de La Viña, en ese momento, también sacó los durmientes, entonces le hicieron una denuncia. ¿Cuál fue la explicación que dio ante el Juez? Había un solo Juez Federal en ese momento, si no recuerdo mal, era el Dr. Abel Cornejo. Y cuando lo llamaron a declarar, dijo que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿Qué habían descubierto al costado de la vía? Que estaba la casa del Intendente, ¿y con qué estaba hecha la casa? Gran parte de la casa, con durmientes que se habían robado del ferrocarril. Es una cosa realmente increíble la tentación que tiene la gente de robar, o sea, de apropiarse de lo ajeno, y, sobre todo, las vías del ferrocarril, tanto el riel como los durmientes.

Así estamos, esa es la sociedad que lamentablemente estamos viviendo. El Gobierno de la provincia, si toma alguna medida con el intendente Morillo, creo que sería el tercero o el cuarto municipio que va a tener que tener intervenido.

Le digo qué tenemos para esta noche. Tenemos a Eduardo Virgil. Él es presidente de la Libertad Avanza. Él ha sido concejal, ha trabajado toda su vida, creo, política, es un hombre joven, en el PRO, y ahora está trabajando directamente con la Libertad Avanza. Y digo esto porque estamos, con el anuncio del gobernador de ayer, estamos a 6 meses, 6 meses y una semana, para las próximas elecciones, que son las elecciones intermedias, donde se eligen algunos senadores, se eligen algunos diputados provinciales y se eligen concejales. Así que vamos a ver cómo va a enfrentar esa próxima elección. El presidente de la Libertad Avanza en Salta. Eso lo vamos a conversar con él.

Y después vamos a tener la segunda nota de la noche de un municipio, que esto me lo hizo ver un productor de la zona de Orán, que dice, ¿por qué será que a nosotros nos estigmatizan tanto? Digo, ¿por qué? Dice, porque ustedes, los medios de Capital, se preocupan solamente por lo que pasa en Capital, y a nosotros del interior, nos estigmatizan permanentemente. Primero, con los cortes de ruta, que los productores no podían entrar, que bueno, hoy no hay cortes de ruta. Y el crecimiento que ha tenido Orán, dice, en todo lo que hace a la producción, realmente es muchísimo. Y ahora Orán pasó a ser la capital de la droga del norte argentino. Dice, entonces, ¿Cuál es el aliento que nos dan a nosotros, a los privados, para poder seguir trabajando? Me pareció totalmente criterioso esto, porque la droga sí existe, no vamos a decir que no existe, pero hay quien está en la droga, y hay quien está laburando para dar trabajo a gente. Hay empresas nuevas en la zona de Orán. Por eso lo hemos invitado al Intendente. Vamos a hablar con Baltasar Lara Gros, un hombre joven, también con mucho empuje, y que parece que está haciendo muchas cosas. Así que ese es el programa que tenemos para esta noche".