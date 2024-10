River empató con Vélez y rescató un punto en casa

Era la última chance para River de meterse en la lucha por el campeonato. Después de dejar varios puntos en el camino, el Millonario llegó a la fecha 18 de la Liga Profesional a once puntos de Vélez, el líder del certamen, y lo enfrentó esta noche en el Estadio Monumental con el único objetivo de sumar de a tres para recortar distancias y seguir soñando con pelear hasta el final.

Después de un pésimo primer tiempo, los cambios mejoraron a River en el complemento y pudo empatar el trámite a través de Miguel Borja desde el punto penal. Tuvo varias chances de gol en el tramo final, pero el envión no le alcanzó para doblegar a un muy buen Vélez (sumado a una buena actuación del arquero Marchiori) y todo terminó en empate.

Resultado que no le sirve de nada a River. Los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron séptimos con 26 unidades, a once de Vélez que sigue siendo el líder y no podrá perder la cima del torneo ya que Huracán y Talleres, sus inmediatos perseguidores, están a seis puntos de distancia (aún deben jugar sus partidos).

Con información de La Página Millonaria