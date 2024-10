El diputado provincial Guillermo Durand Cornejo, renovó su pedido para implementar la boleta única de papel, un proyecto que ya ha presentado en varias oportunidades. Durante su participación en el programa "Día de Miércoles" con Mónica Abilés, Durand Cornejo expresó: "Yo no me voy a cansar de insistir y de seguir presentando el proyecto de boleta única de papel, porque con ese sistema corrupto que hemos tenido hasta ahora y con ese sistema, no confiable, carísimo que es el voto electrónico tampoco lo acepto".

El legislador hizo hincapié en las deficiencias que, según él, presenta el voto electrónico, cuestionando su confiabilidad y el alto costo que implica. “Ningún partido político puede controlar ese código fuente del voto electrónico, y además es más de 10 veces más caro que la boleta de papel”, subrayó. Pese a haber sido electo bajo este sistema, Durand Cornejo sostuvo que su postura no se ha visto influenciada por el resultado electoral. "Yo podría decir ‘oh, cómo me beneficia gané elecciones con ese voto’, pero estaría falseando, en mi fuero íntimo sé perfectamente que no hay certeza".

El legislador - en la vereda de la oposición- también criticó la falta de representatividad en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo domina con una mayoría que calificó de excesiva. “La Cámara de Diputados está manejada por una mayoría gravísima, el oficialismo tiene el 92% de los diputados, un partido que no gana elecciones en Salta Capital al menos desde hace 10, 15 años", afirmó. Según el diputado, esta falta de equilibrio en la representación erosiona la calidad del debate parlamentario y el interés de la ciudadanía en la política.

El diputado concluyó advirtiendo sobre los riesgos de una nueva reforma constitucional, recordando la última reforma como un fraude. "Nos dijeron una cosa, se hizo otra, y la verdad que no me gustaría que vuelva a ocurrir eso", señaló.