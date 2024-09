Salta le exige a Nación más vacunas contra el dengue: Nación solo envió 6 mil

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangione, ratificó que "no se negocia" la no atención gratuita a los extranjeros en Salta.

"Nosotros nos ahorramos en Orán por mes 70 millones de pesos. Para algunos es poco. Para mí, que estoy cuidando cada centavo de este ministerio, no lo es". También se manifestó en desacuerdo con la reciprocidad, porque la reciprocidad no es tal.

Añadió que debe arribar una partida nacional de 12 mil vacunas para Salta, aunque hasta el momento solo recibieron 6 mil, y desde la Provincia se está gestionando llegar a las 20 mil, para completar las segundas dosis. Y explicó que Provincia hará un plan estratégico para la cobertura, junto a los municipios.

"No hay que relajarse, hay que seguir trabajando, la vacuna es ayuda, pero tenemos que tomar el hábito del descacharrado, de limpiar las canaletas, las piletas, hay que trabajar en diferentes sectores. Estamos cerrando un convenio con los municipios para prevención. Hay mutaciones de virus que vienen con mayor virulencia y resistencia. Podemos tener millones de vacunas, pero si no hacemos una prevención como corresponde, no servirá de nada. Hay que tomar consciencia social. Le digo a la gente que no se automedique ante dolores de cabeza fuertes, fiebre, dolores articulares. Hay gente que llega muy tarde a la consulta", aconsejó el ministro de Salud