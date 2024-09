Editorial Cara a Cara: "Milei se convirtió en un político más"

"Siguiendo con lo que fue el programa de la semana anterior. La falta de la palabra y cómo cada día creemos menos en la palabra de nuestros políticos.

Se creyó en un político. ¿Por qué llega Milei a ser presidente de los argentinos? Porque la gente no le creyó a los políticos. Y ahora Milei con el tiempo, se convirtió en un político más, y tal vez menos creíble de todos los que estuvieron antes. ¿Por qué antes había un poco de solidaridad, por ejemplo? ¿Qué es lo que se podía percibir. En algunos sectores, había mucha corrupción. Pero lo que pasa es que ahora la corrupción no se ha ido. La casta sigue siendo cada vez más. La casta es cada vez más casta. Se sumó Milei en principio a la casta. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace, no sé, tres semanas atrás, el senador Abdala de San Luis? Habló en forma totalmente impune de que tenía 20 asesores, 13 trabajaban en la provincia de San Luis. ¿Por qué tenía tantos asesores este señor? Y bueno, porque quería ser gobernador de la provincia y tenía gente que estaba trabajando para él, siendo senador, con plata del Senado de la Nación, para que él pueda tener su campaña política a gobernador de la provincia.

Milei no habló nunca de la plata del Senado. Es otro poder, sí, pero no los tildó nunca de muchas cosas raras a los Senadores. Más que todo se tiró con los Diputados.

¿Usted sabe que en el país, lamentablemente, los senadores tienen 1.132 asesores? 1.132 asesores que trabajan con los senadores. Que le cuestan al país 840 millones de pesos por mes. No los senadores, los asesores. Claro, no pasó nada. O sea, el Senador Abdala siguió gozando de toda la impunidad que tenía. Nadie dijo nada, los Senadores ninguno se horrorizó.

Lo que pasa es que cada uno tiene lo suyo, entonces si usted se pone a ver en las provincias argentinas, y esto es lo que pasa porque cada provincia tiene tres senadores, y los tres senadores más o menos están en la misma cantidad de gente que tiene Abdala. ¿Usted sabe cuánto tienen las provincias de Salta asesores de los senadores? ¿Tiene idea? ¿En algún momento se puso a ver eso? Le cuento, mire: Juan Carlos Romero tiene 27 personas designadas en el Senado. Fuera del lustrabotas que trabaja en el Senado, fuera del peluquero que trabaja en el Senado, que les corta el cabello, fuera del comedor del Senado que les hace la comida, fuera de todo eso. Romero solo, su persona, tiene 27 personas a su cargo con celulares, gastos, hoy limitados, no sé, para vehículos, taxis, remises, uber, no sé lo que utilizan. Leavy, ¿de dónde venía Leavi, de Tartagal? Y no necesitaba mucho asesor en Tartagal, era Intendente de Tartagal. ¿Pero sabe cuántos asesores tiene en el Senado de la Nación? Leavy tiene 21 personas que están designados en el Senado. La tercera es la señora, Nora Giménez que tiene 12 personas designadas en el Senado de la Nación. Usted dice, ¿pero esto no es una barbaridad, realmente, en una provincia como la nuestra? Y sí, sí.

Ahora, ¿qué pueden hacer, en el caso de Romero, 27 personas a la vuelta de él? Más el lustra que yo le digo, que era el lustra de los zapatos, más allá del peluquero, más allá del cocinero que le hace la comida cuando se queda a comer en el restaurante del Senado. ¿Se puede tener 30 personas? ¿Usted sabe la pyme que usted puede tener con 27 personas a su cargo? ¿Tiene una idea, más o menos? Si usted tiene un negocio hoy, que lo está manteniendo porque tiene 4, 5, 6 empleados, con 27 empleados, ¿cuánto tendría que llegar a vender para poderse hacer cargo de 27 empleados? ¿Tiene una idea, aproximadamente? Y esto no es de ayer, ¿eh? Romero va a cumplir 38 años en ese cargo. ¿Quiere sacar una cuenta cuánto le salió al país la participación de Romero en el Senado? Mejor no lo haga, se va a horrorizar.

Esta demostración así de impunidad total y de vivir en otra realidad, sí lo tienen que preocupar, porque ¿sabe cómo llegó esta gente al poder? Usted se lo dio. ¿Usted le dio el poder al Dr. Romero, al "Oso" Leavy, a la señora Nora Giménez para que lleguen al Senado de la Nación? ¿Usted se lo dio con esa intención? ¿De que puedan ser servidos por todo un mundo con celulares, con autos, con todos los beneficios que tienen viajes al exterior? ¿Y viajes a nivel provincial? Ni le hablo. Tienen el desarraigo, tienen los viajes de Salta a Buenos Aires, porque en definitiva tienen que viajar. Cada vez que los llaman viajan y eso lo paga también el Estado. ¿Usted pensó alguna vez que su dinero lo iban a gastar de esta forma? Seguramente que no. ¿Por qué? Y no lo pensó porque usted no estaba en una situación de pobreza. O usted no estaba como un jubilado que hoy gana 257 mil pesos por mes y no se puede comprar los remedios, ni tiene la posibilidad de llegar a fin de mes.

O tampoco estaba en el ámbito ese de los millones de chicos en el país que van con una sola comida a dormir porque no tienen una cena.

Esta gente que está sentada en las bancas dando clases de moral, casi todos con la bragueta abierta. ¿Ustedes creen que son lo suficientemente respetables como para que se los vuelva a votar? Esa sería la pregunta. La semana pasada hablábamos, con un consultor y decía cuál es la imagen negativa que tenían. Sí, pero después se presentan las elecciones, hacen un poco de campaña, reparten un poco de plata, que en definitiva fue la plata que a usted se la sacaron antes, y con eso llegan y tienen seis años más. Así vino estirando, por ejemplo, Romero con 38 años en el poder, 38 años. Leavy recién empieza, sí, pero ¿cuántos años fue intendente de Tartagal? ¿Cuántos años fue Diputado Nacional o tuvo la posibilidad de serlo? ¿Se dan cuenta por qué llegó Milei? Y ahora le van a ser útiles a Milei.

Milei los denostó, les dijo de todo, les dijo iniquidades. ¿Se acuerdan que yo les comenté una vez y por qué nadie sale y le responde a Milei? Y le dice, -Señor presidente, con todo el respeto que usted me merece, usted está hablando porquerías nuestras y yo no se lo voy a permitir porque yo no soy esto, no soy aquello-. ¿Sabe por qué?

Tienen miedo, por eso no le contestan. Entonces se arreglan. Y como Milei tampoco tiene muchos prejuicios y se hace prácticamente de la casta y ya es uno nuevo de la casta y es un mentiroso más de la política argentina. ¿Quién lo paga todo esto? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestra credibilidad hacia

personas que pueden cambiar el destino de un país y nos llevan cada vez peor.

Es lo que tenemos, como diría un amigo mío.

Esta noche lo tenemos al padre Méndez. Porque yo me quedé preocupado en una situación de este gobierno actual y fueron los galpones de mercadería que tenía, que no la entregaban, se acuerdan de esa época. Entonces yo me preguntaba, me lo preguntaba en la radio y decía, ¿por qué esta mercadería que está acá no la reparten? La mercadería estaba ahí y esa mercadería se entregaba todos los meses. ¿Por qué no recurrir a una entidad como Caritas, que tiene en todo el país y que esa mercadería sabía que llegaba a Caritas, esa mercadería llegaba a los comedores? ¿Por qué? ¿Qué tiene el señor Milei con la Iglesia Católica? ¿Qué tiene con Caritas, por ejemplo? ¿Por qué elegir una entidad como Conin, que tenía 20 sucursales en todo el país? Y además sabemos perfectamente, Conin estuvo trabajando en Salta muchos años, sabemos lo que es y qué tipo de organización es, y qué tipo de organización comercial es además. Se quedó con eso. Por lo tanto, la mercadería, los comedores, no llegaron.

Y vamos a hablar con gente que se está haciendo cómplice de Milei, y a lo mejor se para bien. Estoy hablando del PRO. El PRO en Salta, ustedes saben, que está representado por no muchas personas, pero individualmente todavía no estamos en época política, por lo tanto, se estarán reagrupando, me quiero imaginar. Voy a hablar con Alberto Castillo, que es el hombre, el referente más importante que tiene el PRO en Salta, por lo menos que nosotros conozcamos. Ese es el programa que tenemos para esta noche".