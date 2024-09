Magisterio

El homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado Padre del Aula por su impulso a una educación universal, obligatoria, gratuita y laica, se ha extendido desde 1945 al maestro. Por eso cada 11 de setiembre tiene su significación, especialmente cuando se atraviesan crisis sociales como la actual.

La de este año se enmarca en un cambio notorio, que ha impactado no solo en la situación laboral y salarial del maestro, sino en las condiciones en que su tarea debe desarrollarse, con restricciones en materia de mejoras de infraestructura y un plan nacional que en su enunciación tiene como objetivo recuperar el valor de la exigencia.

El fracaso de la educación en la Argentina está planteando la necesidad de corregir la política del sector y el propósito expuesto por el presidente Javier Milei es comenzar con la evaluación sistemática de los docentes.

Cuando en julio pasado, desde San Juan, se presentó el Plan Nacional de Alfabetización, el mandatario aseguró que su gestión no va a ser complaciente con el analfabetismo. "El analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía: son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la creatividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar”, pontificó. Y prometió dar todos los recursos a los maestros para que perfeccionen su formación y los mejores vayan a los lugares con mayor deterioro escolar. No se discutió la contradicción de un gobernante que suspendió la vigencia del Fondo de Incentivo Docente, que contribuía a fortalecer el salario de los maestros, pese a reconocer que son la columna vertebral del sistema educativo.

Cualquier sociedad espera que los maestros vayan más allá de su función esencial, que es la de brindar una instrucción de calidad, como indican los documentos de la UNESCO. Quieren que eduquen, pero también que sean consejeros, investigadores, analistas, mediadores, entre muchos otros roles y frente a obstáculos crecientes, rindan cuentas positivas. Los últimos datos de seguimiento de la educación mundial, realizado por el organismo internacional da cuenta que en todo el planeta se deben hacer correcciones para que cualquier evaluación refleje realmente el esfuerzo que hacen los docentes, cargados cada vez de mayores responsabilidades. Por ejemplo, el tiempo promedio de trabajo para un maestro de escuela primaria es de 776 horas, que son más bajos en los países desarrollados pero superan las mil horas en los países latinoamericanos.

Transmiten conocimientos en materias básicas como el lenguaje, las matemáticas, la historia, la geografía y las ciencias sociales pero también se les pide desarrollar habilidades interculturales, sociales, de comportamiento y emocionales; tales como el pensamiento crítico, la empatía, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Por ello es que se sabe -y se destaca en este día- que el magisterio es una profesión eminentemente vocacional. Es la vocación la que le permite a cada maestro ser formador, guía y orientador del recurso que se pone en sus manos y que devuelve a la sociedad como personas útiles para el país. El que va por el sueldo, es el que tiene el fracaso asegurado.

Y es lo que deben reconocer los gobiernos, para bajar sus márgenes de error en una materia esencial para la Nación como es la educación.

Salta, 11 de setiembre de 2024