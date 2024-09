“No tiene los dólares para pagar la deuda, y los mercados lo saben”: El “te lo dije” de Cristina a Milei

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó una dura crítica al plan económico del gobierno de Javier Milei en un posteo titulado "Es la economía bimonetaria, estúpido". En su análisis, Fernández de Kirchner acusó a Milei de abandonar sus promesas de libertad económica y de caer en una fuerte intervención estatal que está provocando un colapso social y económico. "Milei, el ultra libertario que prometía eliminar la intervención del Estado, hoy controla tres de los cuatro precios fundamentales de la economía", expresó.

La exmandataria destacó que Milei regula el precio del dólar, el interés y los salarios, dejando libre solo el precio de los bienes y servicios, pero con ciertas limitaciones como las tarifas de luz, gas y transporte. "Esta administración de los precios, sumada al ajuste fiscal basado en el no pago de deudas y el retiro del Estado, ha llevado a una caída brutal de la actividad económica", subrayó.

Fernández también criticó la narrativa del gobierno respecto a la inflación. "Nos quieren hacer creer que una inflación mensual del 3% o 4% es un éxito, pero esto es una verdadera tragedia social, ya que ocurre en el marco de una profunda recesión", sostuvo. A esto añadió que el rápido aumento de la desocupación y el hambre infantil evidencian el deterioro de la situación.

En relación con la política monetaria, la expresidenta fue tajante al afirmar que la escasez de dólares es el principal problema de la economía argentina, no el déficit fiscal o la emisión monetaria como señala el gobierno. "La dolarización que Milei imaginaba no se pudo llevar a cabo porque el país no tiene los dólares necesarios para pagar la deuda", advirtió.

Para cerrar, Fernández de Kirchner subrayó que la economía argentina es bimonetaria, con el dólar como la moneda de reserva y de valor, y criticó la gestión del endeudamiento del país. "No se trata de decir 'te lo dije', sino de entender que hoy Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda, y los mercados lo saben", concluyó.