Dr. Arancibia: “Estamos derrotados por el narcotráfico”

En su visita a "Día de Miércoles" con Mónica Abilés, el reconocido abogado penalista, Dr. Marcelo Arancibia, lanzó una dura crítica a la situación del narcotráfico en Salta, afirmando que "estamos derrotados". Según Arancibia, los datos internacionales respaldan esta afirmación: "Usted me va a decir, ¿de dónde saco los índices? En los índices de Interpol, en los índices de la DEA, en los índices de Europa, Argentina viene igual o un poquito antes que España y Brasil", comparó el abogado.

Para Arancibia, la justicia está haciendo lo mejor que puede con los recursos disponibles, pero no es suficiente. "Los jueces, fiscales y defensores tratamos de hacer todo lo mejor posible, pero en un marco muy limitado", expresó.

El abogado también cuestionó la idoneidad de quienes están en posiciones clave en esta lucha, y aludió a la gestión del ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez. "Cuidamos la hormiga y se nos escapa el elefante porque debemos de poner gente idónea en los lugares determinados", afirmó, subrayando que "cunde más la alcahuetería que la idoneidad" entre quienes toman las decisiones. Aunque aclaró que sus críticas no son un ataque personal: "El denominador de mi vida es la prudencia y el respeto, pero veo que estamos derrotados".

Arancibia señaló que las legislaciones actuales están demasiado enfocadas en los laboratorios y las teorías, pero alejadas de la realidad. Propuso convocar a gente con experiencia en la calle, porque "quizás no hemos leído la doctrina o los cursos, pero conocemos la calle", sugirió como parte de una estrategia más efectiva para enfrentar el narcotráfico.

En ese sentido, el abogado penalista, sugirió “abrir el juego”. "No se le puede confiar únicamente a tecnócratas o técnicos en proyecciones legales, creyendo que ahí nace y muere una posible solución", afirmó.

En sus reflexiones, y para hacer más gráfico su punto, el abogado comparó las políticas actuales con la administración de un medicamento ineficaz. "Si un medicamento no sirve porque no da resultado, no hay que seguir pensando para el mismo lado", afirmó, y advirtió que seguir aplicando las mismas soluciones solo profundiza los errores. Concluyendo, Arancibia demandó un cambio radical en la estrategia: "Los índices no deben seguir multiplicándose frente a la realidad".