Los comerciantes del centro de Salta están alarmados por la creciente ola de robos que afectó en pleno centro. Juan Lucero, comerciante de la zona y uno de los afectados expresó su preocupación ante la situación y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

"Es alarmante porque los robos están ocurriendo en locales a solo una cuadra de distancia. Ya robaron en varios negocios” comentó Lucero. La ola está ocurriendo en zonas aledañas a la cancha de Gimnasia y Tiro.

La preocupación es tal que los comerciantes solicitaron una reunión que tendrá lugar este miércoles con autoridades del ministerio de Seguridad. "Hoy a las 10:30 tenemos una reunión con la Policía para ver qué se puede hacer. Los delincuentes actúan con total impunidad, forzando puertas y llevándose lo que encuentran sin ser molestados. Se toman su tiempo para buscar objetos de valor y robar cajas registradoras", explicó Lucero.

El comerciante destacó que pese a la existencia de cámaras de seguridad y la presencia de algunos policías, estos no impidieron que se comentan los delitos.

Lucero también mencionó que, aunque durante los partidos de fútbol la presencia incrementa, debido al pago, en el día a día, la situación es diferente y que sería terrible que además los comerciantes tuvieran que pagar un extra para tener más seguridad.

"En esos momentos, nos piden que no vendamos alcohol, que solo vendamos agua. Cumplimos con muchas regulaciones, pero después no vemos tanta presencia policial. La persona que nos robó estuvo dos horas frente a nuestro local, rompiendo un vidrio, volviendo y quedándose un rato más, todo registrado por las cámaras. No fue algo rápido, tomó su tiempo", relató.

La situación golpeó a los comerciantes, que ya enfrentaban dificultades económicas debido a la baja en el consumo. "Estamos atravesando una situación muy compleja. No hay consumo, y encima estos robos nos atrasan con el pago de servicios y sueldos. Es imposible asumir otro costo más en estos momentos", añadió Lucero.

Así las cosas, el sector espera que la reunión con la Policía resulte en medidas concretas para aumentar la seguridad en la zona y evitar que estos robos se sigan repitiendo. "Queremos soluciones que nos permitan trabajar con tranquilidad”, concluyó Lucero.