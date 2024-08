Editorial Cara a Cara: "Hemos perdido la capacidad de asombro"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Realmente es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder analizar un poquito lo que pasa a nivel país y a nivel provincia. La conclusión final es qué mal que estamos. Realmente qué mal que estamos. Ya no nos asombramos absolutamente de nada. Todas las cosas que pasan hoy, la semana que viene ya no existen y empiezan cosas nuevas. Somos un país lleno de sorpresas. No nos dan tiempo ni de asimilar lo que pasó menos, por supuesto, lo que va a venir. Pero siempre, seguramente, algo viene.

Cuando esta semana llegaron las cifras de UNICEF de que un millón de chicos en nuestro país, un millón de chicos en nuestro país se va a dormir sin cenar porque los hogares no pueden solventar el gasto que significa la cena de un chico. Estamos hablando de un millón de chicos. No nos asombra.

En total ahora tenemos otro tema en cuestión. ¿Qué pasó con Fernández? ¿Qué pasa con Fabiola? Hay 250 denuncias por día. Por día. Exactamente igual que la señora Fabiola. Sin embargo, indudablemente, el hecho de haber sido presidente de los argentinos tiene otra connotación. Se aprovecha todo.

Loan, continúa desaparecido, y aunque sigue dando de que hablar, ya dejó de ser noticia. Una cosa que fue espantosa, sencillamente por la intervención de la Ministra de Seguridad de la Nación. Bajó en Corrientes, aviones, gendarmes, la Marina, recorrieron 25.000 hectáreas para buscarlo y ella sabía realmente qué estaba pasando. Tenía que saberlo, tenía la necesidad de saberlo. Es una Ministra de Seguridad de la Nación. Me van a decir que no tenía información de la trata de personas. ¿Usted sabe lo que es la trata de personas en nuestro país? La cantidad de chicos que desaparecen por día, pero no solamente en Corrientes, de acá de Salta. O sea, los países fronterizos, las provincias fronterizas, a los países que dan a la triple frontera. Son caldo de cultivo de eso todos los días. Mire, yo le digo una cosa. A veces uno no sigue las cosas de cerca porque los medios lo van tapando. Este tema hoy ya no se habla más. Hubo un abogado que dijo, yo me voy a instalar en Corrientes hasta que no aparezca Loan, no me voy a ir de acá. Seguramente se va a quedar a vivir. Esto era a claras vistas que era una trata de personas. O sea, al chico se lo habían llevado y mientras estaban buscando en los ríos, en los arroyos, en las 25.000 hectáreas en Corrientes, Loan ya no estaba más en la Argentina.

¿Para qué tenemos gastado 100.000 millones de pesos en inteligencia? Eso es lo que gastó mi ley en 8 meses. Entonces uno dice, a ver, nos están tomando el pelo, nos están distrayendo ¿Qué está pasando?

Si usted llega a ver con detenimiento el comercial que hizo la UNICEF al respecto de los chicos que no tienen para comer, me gustaría que lo vea. Razónelo, es una parte de la realidad. La otra realidad es que entre pobres e indigentes en la República Argentina hay 74,5% de personas, ¿Tenemos una idea de la dimensión que eso significa?

Hemos perdido la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra. Escuchamos esas cifras y decimos, ah, bueno, como tal vez a nosotros no nos pasa y no pasa en ningún lado. No, sí, está pasando. Y está pasando en nuestro país. Sin embargo, se distrae la atención con distintas cosas. Volviendo al tema de la trata de personas. El lunes pasado, se llevó a cabo una reunión en el Senado de la Nación Argentina. Donde participan las comisiones correspondientes a este tema, que es un flagelo para la sociedad. Es un tema mundial también. El tema de la trata de personas no es un problema exclusivo de Argentina.

En aquella audiencia hubo un denunciante. El denunciante se llama Roberto Mazzoni. Denunció que tiene un expediente, por una denuncia penal, pero está cajoneado en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py desde el año 2022, contra Alejandro Roemmers, de Laboratorios Roemmers, por trata de personas.

Seguramente se va a quedar horrorizada y se va a preguntar después, sí, ¿todas estas personas sabían esto? ¿Es lo que está pasando? Ahora, yo le preguntaría también a usted si esto lo ha visto en algún medio de comunicación del país. Y tal vez después se haga la pregunta de ¿Por qué no son públicas estás denuncias?

Bueno, indudablemente no es poca cosa lo que este hombre está diciendo. El Juez en cuestión es el hombre que propone el Poder Ejecutivo Nacional para que sea parte de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Desconocen esto todos los Senadores, los que estuvieron inclusive presentes en ese lugar? ¿Por qué no quiso el Presidente de los argentinos recibir al padre de Loan desaparecido en Corrientes? ¿Por qué la señora Ministra de Seguridad de nuestro país nunca más apareció por Corrientes y abandono el caso? ¿Ésta Justicia estará actuando? ¿Ustedes notaron los nervios de este hombre? Llegó a decir que a los periodistas que le había planteado, o a un periodista que le planteó, después que le hicieron todas las notas, fueron y se la vendieron a la persona que está denunciada. Entonces, claro, este hombre dice, ¿y dónde quiere que vaya? Nos quisimos comunicar con él, fue imposible. Me parece que tiene que estar realmente aterrorizado. Pero esto que dijo, no lo dijo ni tapándose la cara ni nada por el estilo. Lo dijo, nada más ni nada menos que en una comisión en el Senado de la Nación Argentina.

Le voy a contar qué tenemos para esta noche. Vamos a tener una charla con el Dr. Federico Mangione. El Ministro hizo denuncias realmente escalofriantes con respecto a planes de salud que funcionan en la provincia con recursos de Nación. Estamos hablando del plan Incluir salud, seguro lo recuerda como PROFE

¿Sabe cuánto detectó hasta ahora el doctor Mangione? Aproximadamente, en Salta, en cuatro años, estafaron al Estado por 9 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es a nivel país? 300 millones de dólares es lo que se calcula. Seguramente esta cifra no le dicen nada y seguramente esto no sé en qué va a quedar.

El Dr. Mangione tuvo la valentía de hacer esa denuncia, la tuvo que hacer en el Juzgado Federal. Esta noche nos va a explicar cómo era el procedimiento. ¿Por qué? Y porque mire que la estamos pasando mal. Estamos con el 50%, 54% de pobreza, 55% dicen algunos, algunos llegan a 60%, ¿no? Y hay gente que roba plata de los discapacitados. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sociedad tenemos? Porque no hay mucha más preocupación de esto que esto que nosotros le podemos informar esta noche y algún medio que sale y tome nota de esto. Pero es escandaloso lo que pasa en la provincia, en el país.

Además, vamos a estar con gente que ha colaborado para que el señor Milei sea presidente de los argentinos. Estoy hablando del PRO. Vamos a hablar esta noche con el interventor del PRO en Salta, el señor Aguilar. Queremos preguntarle qué va a pasar en las próximas elecciones con el PRO en Salta.